Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:55

Французский квартал 2 полноценная ванбедрум ушла за 850 уе на 10+ этаже. В красном доме возле Поплавского цены немного ниже, чем во всяких новых домах того района, метражи однушек порядка 60+, огромные лоджии, но и ремонтов новых нет. Продолжаю следить за ситуацией вокруг центра, так как не могу сдать с 5% дисконтом к прошлому году. Звонков по минимуму, просмотры очень вялые. Скорее всего буду и дальше снижаться, но по соотношению стоимости спальника к центру аренда соответствующая. Ещё и сезон отдыха. Во французском квартале тоже не помню таких цен. Итого получается около 23 тысяч грн. за фк2. Как то странно всё это. В славутиче/заречном/севене полно цен 18-21 кгрн. А в Ривер стоуне и того больше.