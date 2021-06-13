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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2092209320942095
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:42

  BIGor написав:
  Рыба-сом написав:Ну, QA automation, 5+ лет - вполне
https://djinni.co/analytics/salaries?ca ... perience=5

А 20 куе - это действительно "не только лишь все".

Не согласен, QA automation != QA. Это почти девелопер.

Дык, там ещё люди не всегда толком знают, кем их родственники точно работают, особенно, если сами не в данной отрасли работают :)
Хотя мэнуал тоже попадает в верхний предел
https://djinni.co/analytics/salaries?ca ... perience=5
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:07

Модерация присутствует на форуме???

  Рыба-сом написав:
  BIGor написав:
  Рыба-сом написав:Ну, QA automation, 5+ лет - вполне
https://djinni.co/analytics/salaries?ca ... perience=5

А 20 куе - это действительно "не только лишь все".

Не согласен, QA automation != QA. Это почти девелопер.

Дык, там ещё люди не всегда толком знают, кем их родственники точно работают, особенно, если сами не в данной отрасли работают :)
Хотя мэнуал тоже попадает в верхний предел
https://djinni.co/analytics/salaries?ca ... perience=5

деффачки вы уже реально припарили
мож вам пойти на...на кидстафф или йопаное ойти???
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Прохожий написав:деффачки вы уже реально припарили
мож вам пойти на...на кидстафф или йопаное ойти???

Дык, это ж модератор (Фейслесс) начал дискуссию про ойти-зарплаты, так что забанят скорее Вас )))
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Французский квартал 2 полноценная ванбедрум ушла за 850 уе на 10+ этаже. В красном доме возле Поплавского цены немного ниже, чем во всяких новых домах того района, метражи однушек порядка 60+, огромные лоджии, но и ремонтов новых нет. Продолжаю следить за ситуацией вокруг центра, так как не могу сдать с 5% дисконтом к прошлому году. Звонков по минимуму, просмотры очень вялые. Скорее всего буду и дальше снижаться, но по соотношению стоимости спальника к центру аренда соответствующая. Ещё и сезон отдыха. Во французском квартале тоже не помню таких цен. Итого получается около 23 тысяч грн. за фк2. Как то странно всё это. В славутиче/заречном/севене полно цен 18-21 кгрн. А в Ривер стоуне и того больше.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Продолжаю следить за ситуацией вокруг центра, так как не могу сдать с 5% дисконтом к прошлому году.

По моим наблюдениям сейчас жесткий несезон. Все мертво стоит кроме эксклюзивных вариантов. Я бы сейчас подождал, держал цену и допустил простой в месяц-два, чем сильно дисконтировать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:просмотры очень вялые

Последние годы звонки вялые, просмотров нет вообще, но потом приходит человек и сразу снимает. Уже сложилась такая практика, что снимают с первого просмотра после недели-двух экспозиции.
Если все нормально (сезон, цена) люди почему-то перестали пересматривать варианты вживую, снимают по фото. Вплоть до того, что приходит представитель, смотрит, говорит "фото соответствуют, все ОК, оплачиваю, арендатор приедет через неделю".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:15

  Рыба-сом написав:
  BIGor написав:
  Рыба-сом написав:Ну, QA automation, 5+ лет - вполне
https://djinni.co/analytics/salaries?ca ... perience=5

А 20 куе - это действительно "не только лишь все".

Не согласен, QA automation != QA. Это почти девелопер.

Дык, там ещё люди не всегда толком знают, кем их родственники точно работают, особенно, если сами не в данной отрасли работают :)
Хотя мэнуал тоже попадает в верхний предел
https://djinni.co/analytics/salaries?ca ... perience=5

Обычный тестер не автоматчик,но фигачит с утра до вечера на несколько контор.ЗП даже немного больше ,чем 4куе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:27

  Vlad442 написав:
  hume написав:Продолжаю следить за ситуацией вокруг центра, так как не могу сдать с 5% дисконтом к прошлому году.

По моим наблюдениям сейчас жесткий несезон. Все мертво стоит кроме эксклюзивных вариантов. Я бы сейчас подождал, держал цену и допустил простой в месяц-два, чем сильно дисконтировать.

Тоже склоняюсь к этому варианту. Но вот раньше я не наблюдал сезонность по отношению к объектам класса бизнес. Безпроблемно пересдавал в любое время, с простоем максимум до месяца ( но это реально было пару раз за все время работы квартиры в аренде)
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:54

  hume написав: В славутиче/заречном/севене полно цен 18-21 кгрн. А в Ривер стоуне и того больше.

Полно цен или заселяются по этим ценам?
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