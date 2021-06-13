Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Faceless написав:Знаю, что и по 20 куе бывает, если напрямую по контракту на всякие США.
Cмотрим сюда https://jobs.dou.ua/salaries/ нет таких цифр, скорее всего исключение. Какие-то ошибки выжившего валят. Сейчас тут на форуме средняя ЗП куа дошла до 4 куе, а девелопера до 20 куе., и смех и грех.
Доу не истина в последней инстанции. Жизнь она многогранна.