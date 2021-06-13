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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2093209420952096
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 04:44

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Bolt написав:У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.

Cмотрим сюда https://jobs.dou.ua/salaries/ нет таких цифр, скорее всего исключение.
  Faceless написав:Знаю, что и по 20 куе бывает, если напрямую по контракту на всякие США.

Cмотрим сюда https://jobs.dou.ua/salaries/ нет таких цифр, скорее всего исключение.
Какие-то ошибки выжившего валят. Сейчас тут на форуме средняя ЗП куа дошла до 4 куе, а девелопера до 20 куе., и смех и грех.
Доу не истина в последней инстанции. Жизнь она многогранна.

А в Киеве Фейслеса не может быть иначе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:25

  UA написав:
  hume написав: В славутиче/заречном/севене полно цен 18-21 кгрн. А в Ривер стоуне и того больше.

Полно цен или заселяются по этим ценам?

Не могу сказать, слежу за общей динамикой выкинутых на рынок квартир. Вполне возможно висят до адекватной скидки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:00

Все наверное видели, но все равно смешно: https://fb.watch/6vQt-N6BpQ/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:15

  airmax78 написав:Все наверное видели, но все равно смешно: https://fb.watch/6vQt-N6BpQ/

Хочешь стать идейным нацистом?
Купи квартиру под аренду.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:20

  hume написав:
  UA написав:
  hume написав: В славутиче/заречном/севене полно цен 18-21 кгрн. А в Ривер стоуне и того больше.

Полно цен или заселяются по этим ценам?

Не могу сказать, слежу за общей динамикой выкинутых на рынок квартир. Вполне возможно висят до адекватной скидки.

А возможно висят для фона.
Без этого фона, в Заречном 1к (45 метров с ремонтом) за 120куе сложно купить под аренду.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:24

UA
А кто то из ваших знакомых пытался найти шуруп на свой зад на ЛБ по цене за метр как на Липках в доме проверенном временем?
Есть известные случаи такого идиотизма, когда кровно нашграбленные 12+... пачек не давали спать пока не обрели свои стены в этих ЖК ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:49

  барабашов написав:UA
А кто то из ваших знакомых пытался найти шуруп на свой зад на ЛБ по цене за метр как на Липках в доме проверенном временем?
Есть известные случаи такого идиотизма, когда кровно нашграбленные 12+... пачек не давали спать пока не обрели свои стены в этих ЖК ?

Покупок с такими вводными данными среди моих знакомых не было.
На соседней ветке люди отписывались об успешных продажах под аренду по этой цене.
А я верю людям.
UA
 
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  #<1 ... 2093209420952096
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