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Однушечка за 12 пачек наверно всё таки видовая, иначе кто её снимет даже за 15кгрн?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 17:17
UA
Однушечка за 12 пачек наверно всё таки видовая, иначе кто её снимет даже за 15кгрн?
Додано: Нед 04 лип, 2021 18:43
У меня есть знакомый эксперт по ПОХовской аренде.
По его мнению в ЖК типа Заречный, RiverStone без супер - пупер модного ремонта очень сложно сдать за нормальные деньги.
Бедненько но стильненько там не катит. Нужно по богатому, чтобы подчеркнуть статус арендатора.
ПС Из Заречного прямой вид на промзону Выдубичей.
Более - менее нормальный вид на северо-запад (на Печерск) напоминает о близости к Киеву.
Додано: Нед 04 лип, 2021 18:56
Додано: Нед 04 лип, 2021 23:01
это тот что на осокорках? Нормальные такие цены у вас там )
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