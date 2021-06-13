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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2094209520962097
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:17

UA
Однушечка за 12 пачек наверно всё таки видовая, иначе кто её снимет даже за 15кгрн?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:43

  барабашов написав:UA
Однушечка за 12 пачек наверно всё таки видовая, иначе кто её снимет даже за 15кгрн?

У меня есть знакомый эксперт по ПОХовской аренде.
По его мнению в ЖК типа Заречный, RiverStone без супер - пупер модного ремонта очень сложно сдать за нормальные деньги.
Бедненько но стильненько там не катит. Нужно по богатому, чтобы подчеркнуть статус арендатора.
ПС Из Заречного прямой вид на промзону Выдубичей.
Более - менее нормальный вид на северо-запад (на Печерск) напоминает о близости к Киеву.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:56

  UA написав:Более - менее нормальный вид на северо-запад (на Печерск) напоминает о близости к Киеву.

:mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:01

  Vzh76 написав:Обращалась на ветку дней десять назад по поводу купить квартиру под аренду.
В итоге купили в Севене, переуступка. С услугами риелтора вышла 100000 у.е.На следующий день сдали с первого просмотра за 18000.Звонков на аренду было очень много. Не знаю в чем дело, но жк популярный.
это тот что на осокорках? Нормальные такие цены у вас там )
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 05:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  барабашов написав:UA
А кто то из ваших знакомых пытался найти шуруп на свой зад на ЛБ по цене за метр как на Липках в доме проверенном временем?
Есть известные случаи такого идиотизма, когда кровно нашграбленные 12+... пачек не давали спать пока не обрели свои стены в этих ЖК ?

Покупок с такими вводными данными среди моих знакомых не было.
На соседней ветке люди отписывались об успешных продажах под аренду по этой цене.
А я верю людям.
Я отписывался, что продал 2 квартиры в Сл1 43 и 56м2 115 и 130$ соответственно (если и ошибся по цифрам то самую малость). Весна этого года. Но и ремонт дорогой, не для аренды. Да и люди брали для себя.

Сейчас Цены еще отрасли - без ремонта в Сл1, 2 - 1к менее чем за 1.5-1.6$ вы не найдете.

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5396669
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:33

  5396669 написав:
UA написав:Покупок с такими вводными данными среди моих знакомых не было.
На соседней ветке люди отписывались об успешных продажах под аренду по этой цене.
А я верю людям.
Я отписывался, что продал 2 квартиры в Сл1 43 и 56м2 115 и 130$ соответственно (если и ошибся по цифрам то самую малость). Весна этого года. Но и ремонт дорогой, не для аренды. Да и люди брали для себя.

Сейчас Цены еще отрасли - без ремонта в Сл1, 2 - 1к менее чем за 1.5-1.6$ вы не найдете.

Я к тому и подвожу.
Сейчас модный ремонт, модный МОП, модный ЖК рулят.
За 115-130куе можно взять 1 ком. в страно-новострое 10 летней давности (ремонт правда тоже 10 летний) в хорошем районе Киева, а не на ПОХе.
UA
 
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