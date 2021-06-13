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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2094209520962097
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:54

  Vzh76 написав:[
Ну я, к примеру, искала в хорошем районе Киева купить под аренду. Но соотношение цены квартиры к цене аренды оказалось в пользу новостроек левого берега возле метро.

Да, есть такое. Вопреки здравому смыслу аренда условного ПОХа приблизительно такая же, как в новостроях прицентраля. Но отпускная цена бетонометррв на ПОХе ниже, возможно из-за количества возводимых обьектов. Выше так же писал, что по сравнению с центром разница в аренде непропорциональна цене продажи.

Есть мысль, что из-за огромного предложения цены могут присесть. Но пока имеем то, что имеем. Пох показывает лучшую рентабельность.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Возможно это от части связано с инфраструктурой.
Тот Славутич - до метро 100м, через год будет большой спорт клуб с бассейном + небольшой ТРЦ. Т.е. Все рядом.

П. С. знакомый сдал студию в Сл1 за 16.5кгрн.

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5396669
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:35

  5396669 написав:Возможно это от части связано с инфраструктурой.
Тот Славутич - до метро 100м, через год будет большой спорт клуб с бассейном + небольшой ТРЦ. Т.е. Все рядом.

П. С. знакомый сдал студию в Сл1 за 16.5кгрн.

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Интересно насколько обвалится аренда на Похе после того как вывалится на рынок тысячи новых квартир, после окончания ремонтов всех этих Славутичей, Заречных, Севенов, Лебединых, Ревуцких и в дальнейшем такие мега муравейники как Грейт, Урловский и даже Стар Сити неподалёку, тоже внесут значительную лепту на демпинг всего рынка аренды любителей модных мопов в Дарницком районе. Уже в недалёком будущем судьба этого ныне популярного гетто - весьма безперспективна ( в плане рентабельности) для флетлордов, которые ищут за + 100К там однуху под аренду. А если Столица достроит Патриотику, так вообще тушите свечи господа. :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 22:54

  roberto dark написав:
  5396669 написав:Возможно это от части связано с инфраструктурой.
Тот Славутич - до метро 100м, через год будет большой спорт клуб с бассейном + небольшой ТРЦ. Т.е. Все рядом.

П. С. знакомый сдал студию в Сл1 за 16.5кгрн.

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Интересно насколько обвалится аренда на Похе после того как вывалится на рынок тысячи новых квартир, после окончания ремонтов всех этих Славутичей, Заречных, Севенов, Лебединых, Ревуцких и в дальнейшем такие мега муравейники как Грейт, Урловский и даже Стар Сити неподалёку, тоже внесут значительную лепту на демпинг всего рынка аренды любителей модных мопов в Дарницком районе. Уже в недалёком будущем судьба этого ныне популярного гетто - весьма безперспективна ( в плане рентабельности) для флетлордов, которые ищут за + 100К там однуху под аренду. А если Столица достроит Патриотику, так вообще тушите свечи господа. :D

Вы знаете, на удивление пох живее всех живых. Не знаю надолго ли, но у меня есть масса примеров съезда из разных районов Киева на Пох. Из последнего продалась трёшка с недоделанным ремонтом на Левобережке в новом доме возле воды и уехали на Ахматовой в коричнево белые дома от кГс(здесь под вопросом, возможно не кГс) дома На пересечении Ахматовой и Григоренко. Сказали что все плюсы перевешивают минусы. Вот такмвот.

При этом олнушки в славутиче доходят до 20. А за 23 недавно ушел фк2 , полноценная однуха. Оболонская набережная, видовая, ремонту 3 года, ушла за 18 кгрн. Династия, однушка не видовая, нормальный ремонт, полноценная однуха, ушла за 18.
hume
 
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  #<1 ... 2094209520962097
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