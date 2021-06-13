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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лип, 2021 16:54
Vzh76 написав:
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Ну я, к примеру, искала в хорошем районе Киева купить под аренду. Но соотношение цены квартиры к цене аренды оказалось в пользу новостроек левого берега возле метро.
Да, есть такое. Вопреки здравому смыслу аренда условного ПОХа приблизительно такая же, как в новостроях прицентраля. Но отпускная цена бетонометррв на ПОХе ниже, возможно из-за количества возводимых обьектов. Выше так же писал, что по сравнению с центром разница в аренде непропорциональна цене продажи.
Есть мысль, что из-за огромного предложения цены могут присесть. Но пока имеем то, что имеем. Пох показывает лучшую рентабельность.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:04
Возможно это от части связано с инфраструктурой.
Тот Славутич - до метро 100м, через год будет большой спорт клуб с бассейном + небольшой ТРЦ. Т.е. Все рядом.
П. С. знакомый сдал студию в Сл1 за 16.5кгрн.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 21:35
5396669 написав:
Возможно это от части связано с инфраструктурой.
Тот Славутич - до метро 100м, через год будет большой спорт клуб с бассейном + небольшой ТРЦ. Т.е. Все рядом.
П. С. знакомый сдал студию в Сл1 за 16.5кгрн.
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Интересно насколько обвалится аренда на Похе после того как вывалится на рынок тысячи новых квартир, после окончания ремонтов всех этих Славутичей, Заречных, Севенов, Лебединых, Ревуцких и в дальнейшем такие мега муравейники как Грейт, Урловский и даже Стар Сити неподалёку, тоже внесут значительную лепту на демпинг всего рынка аренды любителей модных мопов в Дарницком районе. Уже в недалёком будущем судьба этого ныне популярного гетто - весьма безперспективна ( в плане рентабельности) для флетлордов, которые ищут за + 100К там однуху под аренду. А если Столица достроит Патриотику, так вообще тушите свечи господа.
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roberto dark
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Додано: Пон 05 лип, 2021 22:54
roberto dark написав: 5396669 написав:
Возможно это от части связано с инфраструктурой.
Тот Славутич - до метро 100м, через год будет большой спорт клуб с бассейном + небольшой ТРЦ. Т.е. Все рядом.
П. С. знакомый сдал студию в Сл1 за 16.5кгрн.
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Интересно насколько обвалится аренда на Похе после того как вывалится на рынок тысячи новых квартир, после окончания ремонтов всех этих Славутичей, Заречных, Севенов, Лебединых, Ревуцких и в дальнейшем такие мега муравейники как Грейт, Урловский и даже Стар Сити неподалёку, тоже внесут значительную лепту на демпинг всего рынка аренды любителей модных мопов в Дарницком районе. Уже в недалёком будущем судьба этого ныне популярного гетто - весьма безперспективна ( в плане рентабельности) для флетлордов, которые ищут за + 100К там однуху под аренду. А если Столица достроит Патриотику, так вообще тушите свечи господа.
Вы знаете, на удивление пох живее всех живых. Не знаю надолго ли, но у меня есть масса примеров съезда из разных районов Киева на Пох. Из последнего продалась трёшка с недоделанным ремонтом на Левобережке в новом доме возле воды и уехали на Ахматовой в коричнево белые дома от кГс(здесь под вопросом, возможно не кГс) дома На пересечении Ахматовой и Григоренко. Сказали что все плюсы перевешивают минусы. Вот такмвот.
При этом олнушки в славутиче доходят до 20. А за 23 недавно ушел фк2 , полноценная однуха. Оболонская набережная, видовая, ремонту 3 года, ушла за 18 кгрн. Династия, однушка не видовая, нормальный ремонт, полноценная однуха, ушла за 18.
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hume
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Додано: Вів 06 лип, 2021 01:10
Пока арендаторы поха не станут девушками, феномена поха быть.
Район молодых понаехов.
Когда я брал Эврику, Патриотка была процентов на 10 дороже. Я не мог это понять, тут писали ЛБ УГ. Сейчас в Эврика аренда на 10% дороже. Может за счёт того, что сдали всего несколько домов посреди дорогого Лико.
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Vlad442
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Додано: Вів 06 лип, 2021 06:56
Vlad442 Приятель киевлянин живший в начале Трои возле парка Ватутина, переехал в 30 лет на Осокорки в Молодёжный квартал, рядом с Патриотикой. Живёт уже 5-й год и просто ненавидит этот район . Аргументы - каменный мешок, до метро мин 20 пешком по жаре, а зелени мало или зимой ветра. Всё запарковано, в Новусе возле дома цены космос и после работы всегда толпы людей, на мосту пробки в час пик нереальные, периодически воняет, ну и конечно же контингент - ПОНАЕХИ ( НА МАРГИНАЛОВ ТРОИ ГОТОВ МЕНЯТЬСЯ НЕ ГЛЯДЯ). Вот такой феномен Поха))
Востаннє редагувалось roberto dark
в Вів 06 лип, 2021 07:17, всього редагувалось 1 раз.
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roberto dark
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:04
Vlad442 написав:
феномена поха быть. Район молодых понаехов.
Я как бывший молодой понаех скажу одно - это район непригоден для проживания. Я старался туда вообще не ездить. Только проездом в аэропорт.
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BIGor
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:14
roberto dark написав: 5396669 написав:
Возможно это от части связано с инфраструктурой.
Тот Славутич - до метро 100м, через год будет большой спорт клуб с бассейном + небольшой ТРЦ. Т.е. Все рядом.
П. С. знакомый сдал студию в Сл1 за 16.5кгрн.
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Интересно насколько обвалится аренда на Похе после того как вывалится на рынок тысячи новых квартир, после окончания ремонтов всех этих Славутичей, Заречных, Севенов, Лебединых, Ревуцких и в дальнейшем такие мега муравейники как Грейт, Урловский и даже Стар Сити неподалёку, тоже внесут значительную лепту на демпинг всего рынка аренды любителей модных мопов в Дарницком районе. Уже в недалёком будущем судьба этого ныне популярного гетто - весьма безперспективна ( в плане рентабельности) для флетлордов, которые ищут за + 100К там однуху под аренду. А если Столица достроит Патриотику, так вообще тушите свечи господа.
100% погоджуюсь.
Надто багато чистильщиків взуття прийшли на орендний ринок.
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Frant
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