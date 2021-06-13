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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2095209620972098
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:04

  roberto dark написав:hume дома Славутичей внешне выглядят красиво конечно ( для губастых тёлочек весомый аргумент)). Но место очень шумное, а как там автомобилисты будут в будущем выезжать оттуда в часы пик - это вообще загадка, если уже сейчас от м Осокорки до моста, тупо всё стоит. :twisted: p.s. Мне на Похе нравится только видовые в Ривер Стоун, при условии, что не нужно ездить на правый берег на работу. :roll:

Заезд к славутичу и заречному уже стоит в часы пик, пропускная способность развязки очень ограничена. Повезло, что выезд на правый берег прямой. Кстати, парковать начали и на развязке уже, что усложняет выезд
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:08

  roberto dark написав:Frant Я ещё могу понять таких, кто пару лет назад купил например в Севене большую однуху за 45 000 +15 000 $ эконом ремонт и сдаст за 500$ в мес на моменте. Но те кто ищет сегодня за 100К БЕЗ РЕМОНТА,с потенциальным удешевлением ренты, ввиду жёсткой конкуренции и некоторого уменьшения потока понаехов в Киев, в ближайшем будущем?! ЭТОГО Я УВЫ НЕ ПОНИМАЮ. 8)

Я раніше багато писав про інтелехтуальний рівень укро-їліти.
До 1991 р. - це селяни, помічники токаря чи слюсаря, сантехніки.
В 1990-ті роки ці люди вдало приватизували СРСРівське майно.
Повірте - там було що приватизувати. Друга економіка світу. :cry:
Проте інтелехт у них - так і залишився на рівні селян, помічників токаря чи слюсаря, сантехніків.

Ці люди не розуміють цінність освіти, не хочуть платити кваліфікованим фахівцям достойну зарплату. Тому укро-ікономіка звелась до чавуну, олії та бурштину.

Укро-їліта реально не здатна обдумати ситуацію на два-три ходи вперед.
Може - лише на один крок.

Саме тому за кордоном - якщо позбавити її ресурсів - укро-їліта може працювати вантажниками в супермаркеті, шоферамм, охоронниками. :mrgreen:

Зараз вся ця публіка ломанулась інвештувати в нерухомість - лондонську, кіпрську чи ПОХівську. В залежності від суми(((
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:47

  Bolt написав:У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.


А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.
vladimir07
 
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