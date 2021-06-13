roberto dark написав:Frant
Я ещё могу понять таких, кто пару лет назад купил например в Севене большую однуху за 45 000 +15 000 $ эконом ремонт и сдаст за 500$ в мес на моменте. Но те кто ищет сегодня за 100К БЕЗ РЕМОНТА,с потенциальным удешевлением ренты, ввиду жёсткой конкуренции и некоторого уменьшения потока понаехов в Киев, в ближайшем будущем?! ЭТОГО Я УВЫ НЕ ПОНИМАЮ.
Я раніше багато писав про інтелехтуальний рівень укро-їліти.
До 1991 р. - це селяни, помічники токаря чи слюсаря, сантехніки.
В 1990-ті роки ці люди вдало приватизували СРСРівське майно.
Повірте - там було що приватизувати. Друга економіка світу.
Проте інтелехт у них - так і залишився на рівні селян, помічників токаря чи слюсаря, сантехніків.
Ці люди не розуміють цінність освіти, не хочуть платити кваліфікованим фахівцям достойну зарплату. Тому укро-ікономіка звелась до чавуну, олії та бурштину.
Укро-їліта реально не здатна обдумати ситуацію на два-три ходи вперед.
Може - лише на один крок.
Саме тому за кордоном - якщо позбавити її ресурсів - укро-їліта може працювати вантажниками в супермаркеті, шоферамм, охоронниками.
Зараз вся ця публіка ломанулась інвештувати в нерухомість - лондонську, кіпрську чи ПОХівську. В залежності від суми(((