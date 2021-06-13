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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лип, 2021 11:04
roberto dark написав:hume
дома Славутичей внешне выглядят красиво конечно ( для губастых тёлочек весомый аргумент)). Но место очень шумное, а как там автомобилисты будут в будущем выезжать оттуда в часы пик - это вообще загадка, если уже сейчас от м Осокорки до моста, тупо всё стоит.
p.s. Мне на Похе нравится только видовые в Ривер Стоун, при условии, что не нужно ездить на правый берег на работу.
Заезд к славутичу и заречному уже стоит в часы пик, пропускная способность развязки очень ограничена. Повезло, что выезд на правый берег прямой. Кстати, парковать начали и на развязке уже, что усложняет выезд
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:47
Bolt написав:
У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.
А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.
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vladimir07
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Додано: Вів 06 лип, 2021 20:42
vladimir07 написав: Bolt написав:
У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.
А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.
Вижу, тема кидстаффа опять актуальна
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Faceless
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