|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лип, 2021 11:04
roberto dark написав:hume
дома Славутичей внешне выглядят красиво конечно ( для губастых тёлочек весомый аргумент)). Но место очень шумное, а как там автомобилисты будут в будущем выезжать оттуда в часы пик - это вообще загадка, если уже сейчас от м Осокорки до моста, тупо всё стоит.
p.s. Мне на Похе нравится только видовые в Ривер Стоун, при условии, что не нужно ездить на правый берег на работу.
Заезд к славутичу и заречному уже стоит в часы пик, пропускная способность развязки очень ограничена. Повезло, что выезд на правый берег прямой. Кстати, парковать начали и на развязке уже, что усложняет выезд
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7985
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 861 раз.
- Подякували: 1538 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лип, 2021 11:47
Bolt написав:
У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.
А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1496
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лип, 2021 20:42
vladimir07 написав: Bolt написав:
У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.
А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.
Вижу, тема кидстаффа опять актуальна
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29406
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1236 раз.
- Подякували: 7151 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 06 лип, 2021 21:55
vladimir07 написав: Bolt написав:
У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.
А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.
На всякое разное. Типа в Киев слетать самолетом покушать в рестике и походить по бутиках. Весной побывали у меня(у мну дом с бассиком), напрягла, его и он снял на лето домик с бассейном(чтобы она могла пилить фотки для своей инсты)🤦♂️
Пы. СЫ. Я конечно понимаю, что кто как хочет, так и дрочит, но тем не менее...
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 770
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лип, 2021 22:22
В постановлении по делу № 711/5065/15-ц от 17 июня 2021 Верховный Суд разъяснил разницу между задатком и авансом, сообщает ЮрЛига.
Согласно статье 570 ГК задатком является денежная сумма или движимое имущество, которое выдается кредитору должником в счет причитающихся с него по договору платежей, в подтверждение обязательства и в обеспечение его исполнения. Если не будет установлено, что сумма, уплаченная в счет причитающихся с должника платежей, является задатком, она считается авансом.
Правовые последствия нарушения или прекращения обязательства, обеспеченного задатком (ст. 571 ГК), в частности:
если нарушение обязательства произошло по вине должника, задаток остается у кредитора;
если нарушение обязательства произошло по вине кредитора, он обязан вернуть должнику задаток и дополнительно уплатить сумму в размере задатка или его стоимости;
сторона, виновная в нарушении обязательства, должна возместить другой стороне убытки в сумме, на которую они превышают размер (стоимость) задатка, если иное не установлено договором;
в случае прекращения обязательства до начала его исполнения или вследствие невозможности его выполнения задаток подлежит возврату.
В соответствии с приведенными нормами ГК задаток служит доказательством существования обязательства, выполняет платежную функцию и является способом обеспечения исполнения обязательства.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7702
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1415 раз.
- Подякували: 2039 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|78218
|11020277
|
|
|15
|24060
|
|
|508
|231258
|
|