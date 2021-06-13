В постановлении по делу № 711/5065/15-ц от 17 июня 2021 Верховный Суд разъяснил разницу между задатком и авансом, сообщает ЮрЛига.



Согласно статье 570 ГК задатком является денежная сумма или движимое имущество, которое выдается кредитору должником в счет причитающихся с него по договору платежей, в подтверждение обязательства и в обеспечение его исполнения. Если не будет установлено, что сумма, уплаченная в счет причитающихся с должника платежей, является задатком, она считается авансом.



Правовые последствия нарушения или прекращения обязательства, обеспеченного задатком (ст. 571 ГК), в частности:



если нарушение обязательства произошло по вине должника, задаток остается у кредитора;

если нарушение обязательства произошло по вине кредитора, он обязан вернуть должнику задаток и дополнительно уплатить сумму в размере задатка или его стоимости;

сторона, виновная в нарушении обязательства, должна возместить другой стороне убытки в сумме, на которую они превышают размер (стоимость) задатка, если иное не установлено договором;

в случае прекращения обязательства до начала его исполнения или вследствие невозможности его выполнения задаток подлежит возврату.

В соответствии с приведенными нормами ГК задаток служит доказательством существования обязательства, выполняет платежную функцию и является способом обеспечения исполнения обязательства.