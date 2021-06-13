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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2095209620972098
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:04

  roberto dark написав:hume дома Славутичей внешне выглядят красиво конечно ( для губастых тёлочек весомый аргумент)). Но место очень шумное, а как там автомобилисты будут в будущем выезжать оттуда в часы пик - это вообще загадка, если уже сейчас от м Осокорки до моста, тупо всё стоит. :twisted: p.s. Мне на Похе нравится только видовые в Ривер Стоун, при условии, что не нужно ездить на правый берег на работу. :roll:

Заезд к славутичу и заречному уже стоит в часы пик, пропускная способность развязки очень ограничена. Повезло, что выезд на правый берег прямой. Кстати, парковать начали и на развязке уже, что усложняет выезд
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:47

  Bolt написав:У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.


А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

vladimir07 написав:
  Bolt написав:У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.


А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.
Вижу, тема кидстаффа опять актуальна :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:55

  vladimir07 написав:
  Bolt написав:У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.


А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.

На всякое разное. Типа в Киев слетать самолетом покушать в рестике и походить по бутиках. Весной побывали у меня(у мну дом с бассиком), напрягла, его и он снял на лето домик с бассейном(чтобы она могла пилить фотки для своей инсты)🤦‍♂️
Пы. СЫ. Я конечно понимаю, что кто как хочет, так и дрочит, но тем не менее...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость

В постановлении по делу № 711/5065/15-ц от 17 июня 2021 Верховный Суд разъяснил разницу между задатком и авансом, сообщает ЮрЛига.

Согласно статье 570 ГК задатком является денежная сумма или движимое имущество, которое выдается кредитору должником в счет причитающихся с него по договору платежей, в подтверждение обязательства и в обеспечение его исполнения. Если не будет установлено, что сумма, уплаченная в счет причитающихся с должника платежей, является задатком, она считается авансом.

Правовые последствия нарушения или прекращения обязательства, обеспеченного задатком (ст. 571 ГК), в частности:

если нарушение обязательства произошло по вине должника, задаток остается у кредитора;
если нарушение обязательства произошло по вине кредитора, он обязан вернуть должнику задаток и дополнительно уплатить сумму в размере задатка или его стоимости;
сторона, виновная в нарушении обязательства, должна возместить другой стороне убытки в сумме, на которую они превышают размер (стоимость) задатка, если иное не установлено договором;
в случае прекращения обязательства до начала его исполнения или вследствие невозможности его выполнения задаток подлежит возврату.
В соответствии с приведенными нормами ГК задаток служит доказательством существования обязательства, выполняет платежную функцию и является способом обеспечения исполнения обязательства.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:15

Навіщо цей спам?
Любительниця новобудів в Єпенях - не знає, в чому різниця між задатком і авансом?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:25

  Bolt написав:
  vladimir07 написав:
  Bolt написав:У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.


А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.

На всякое разное. Типа в Киев слетать самолетом покушать в рестике и походить по бутиках. Весной побывали у меня(у мну дом с бассиком), напрягла, его и он снял на лето домик с бассейном(чтобы она могла пилить фотки для своей инсты)🤦‍♂️
Пы. СЫ. Я конечно понимаю, что кто как хочет, так и дрочит, но тем не менее...


А он просто QA или автоматизированное и какой опыт в годах ? 4куе это немало даже для автоматизированного QA, для ручного QA кажется полностью анриал иначе все б ними стали. )
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:53

  vladimir07 написав:
  Bolt написав:
  vladimir07 написав:
А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.

На всякое разное. Типа в Киев слетать самолетом покушать в рестике и походить по бутиках. Весной побывали у меня(у мну дом с бассиком), напрягла, его и он снял на лето домик с бассейном(чтобы она могла пилить фотки для своей инсты)🤦‍♂️
Пы. СЫ. Я конечно понимаю, что кто как хочет, так и дрочит, но тем не менее...


А он просто QA или автоматизированное и какой опыт в годах ? 4куе это немало даже для автоматизированного QA, для ручного QA кажется полностью анриал иначе все б ними стали. )

Обычный , не автомат.Но одновременно на две америкоские фирмы и олну россиянскую, причем с утра до вечера и по субботам.Начинал лет восемь назад.Его друг в тестеры затащил(с инфизовским образоаванием)Сначала курсы, потом две галлеры, потом фриланс).Доход знаю бо звит по почте в налоговую отправлял(у чувака банально нет времени, электронный кабинет недавно только сделал)
У мну тестер гараж орендует, дык у него где-то год назад 900 уе было.Но он раб галерный,и насколько я понял с ненапряжным графиком.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Bolt написав:
  vladimir07 написав:
  Bolt написав:У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.


А как и на что тянет ? Если женился, то это считается типа семейный бюджет, уже общее, а не его личное. )
Зайдите на какую-нибудь Советчицу, там пополамщиков поносят на чем свет стоит.

На всякое разное. Типа в Киев слетать самолетом покушать в рестике и походить по бутиках. Весной побывали у меня(у мну дом с бассиком), напрягла, его и он снял на лето домик с бассейном(чтобы она могла пилить фотки для своей инсты)
Пы. СЫ. Я конечно понимаю, что кто как хочет, так и дрочит, но тем не менее...
Так вроде взрослый мальчик, бачили очі що купували, значит, или его это устраивает, или сам виноват.
Faceless
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