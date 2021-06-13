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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:22
Bolt написав:
Да , такую бы жену как у Долярчика, уже бы пару стояков смартов купил бы
про Доляреків і Плюшкіних - давно вже зняли мультфільм:
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