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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:22
Bolt написав:
Да , такую бы жену как у Долярчика, уже бы пару стояков смартов купил бы
про Доляреків і Плюшкіних - давно вже зняли мультфільм:
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Додано: Сер 07 лип, 2021 22:03
roberto dark написав:
Интересно насколько обвалится аренда на Похе после того как вывалится на рынок тысячи новых квартир, после окончания ремонтов всех этих Славутичей, Заречных, Севенов, Лебединых, Ревуцких и в дальнейшем такие мега муравейники как Грейт, Урловский и даже Стар Сити неподалёку, тоже внесут значительную лепту на демпинг всего рынка аренды любителей модных мопов в Дарницком районе. Уже в недалёком будущем судьба этого ныне популярного гетто - весьма безперспективна ( в плане рентабельности) для флетлордов, которые ищут за + 100К там однуху под аренду. А если Столица достроит Патриотику, так вообще тушите свечи господа.
Угроза ПОХовской аренде это метро на Виноградарь.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 22:28
UA написав: roberto dark написав:
Интересно насколько обвалится аренда на Похе после того как вывалится на рынок тысячи новых квартир, после окончания ремонтов всех этих Славутичей, Заречных, Севенов, Лебединых, Ревуцких и в дальнейшем такие мега муравейники как Грейт, Урловский и даже Стар Сити неподалёку, тоже внесут значительную лепту на демпинг всего рынка аренды любителей модных мопов в Дарницком районе. Уже в недалёком будущем судьба этого ныне популярного гетто - весьма безперспективна ( в плане рентабельности) для флетлордов, которые ищут за + 100К там однуху под аренду. А если Столица достроит Патриотику, так вообще тушите свечи господа.
Угроза ПОХовской аренде это метро на Виноградарь.
Новый модный район для молодежи с красивыми станциями метро с LED подсветкой. А земли там столько, хоть пачками строй Варшавские и прочие "місто в місті". Не такой уж Виталик и дурачок, как кажется))
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roberto dark
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Додано: Чет 08 лип, 2021 00:05
roberto dark написав: UA написав:
Угроза ПОХовской аренде это метро на Виноградарь.
Новый модный район для молодежи с красивыми станциями метро с LED подсветкой. А земли там столько, хоть пачками строй Варшавские и прочие "місто в місті". Не такой уж Виталик и дурачок, как кажется))
"Не такой уж и дурачок" это министр аграрной политики (при Януковиче) Николай Присяжнюк отдавший Держ. пидприемство "Совхоз Пуща Водица" под распил.
Виталик это так ... политическая фотомодель
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