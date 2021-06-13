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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 лип, 2021 22:28
UA написав: roberto dark написав:
Интересно насколько обвалится аренда на Похе после того как вывалится на рынок тысячи новых квартир, после окончания ремонтов всех этих Славутичей, Заречных, Севенов, Лебединых, Ревуцких и в дальнейшем такие мега муравейники как Грейт, Урловский и даже Стар Сити неподалёку, тоже внесут значительную лепту на демпинг всего рынка аренды любителей модных мопов в Дарницком районе. Уже в недалёком будущем судьба этого ныне популярного гетто - весьма безперспективна ( в плане рентабельности) для флетлордов, которые ищут за + 100К там однуху под аренду. А если Столица достроит Патриотику, так вообще тушите свечи господа.
Угроза ПОХовской аренде это метро на Виноградарь.
Новый модный район для молодежи с красивыми станциями метро с LED подсветкой. А земли там столько, хоть пачками строй Варшавские и прочие "місто в місті". Не такой уж Виталик и дурачок, как кажется))
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roberto dark
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Додано: Чет 08 лип, 2021 00:05
roberto dark написав: UA написав:
Угроза ПОХовской аренде это метро на Виноградарь.
Новый модный район для молодежи с красивыми станциями метро с LED подсветкой. А земли там столько, хоть пачками строй Варшавские и прочие "місто в місті". Не такой уж Виталик и дурачок, как кажется))
"Не такой уж и дурачок" это министр аграрной политики (при Януковиче) Николай Присяжнюк отдавший Держ. пидприемство "Совхоз Пуща Водица" под распил.
Виталик это так ... политическая фотомодель
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UA
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Додано: Сер 14 лип, 2021 14:12
Дочь снимала квартиру по договору на один год. Возникла необходимость переехать в другой город. Предупредила хозяйку за месяц. В итоге прожила в квартире 11 месяцев и хозяйка не вернула залоговую сумму, так как по договору должна прожить 12 месяцев. Вопрос: так должно быть или кинули?
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tavs_
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Додано: Сер 14 лип, 2021 17:19
tavs_ написав:
Дочь снимала квартиру по договору на один год. Возникла необходимость переехать в другой город. Предупредила хозяйку за месяц. В итоге прожила в квартире 11 месяцев и хозяйка не вернула залоговую сумму, так как по договору должна прожить 12 месяцев. Вопрос: так должно быть или кинули?
Если она жила на планете Тили-Мили-Трям(а там, как мы все помним, год равняется 11 месяцам), то злая ледлордиха трямского разлива ее нагло кинула.
Если квартиру все же невероятными усилиями удалось снять на планете Земля, то год у нас здесь равен 12 месяцам, и хозяйка таки в своем праве. Земляне хитры и коварны...
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:49
Да, 11 месяцев это не год. Интересно, кто как поступит, если будет пролонгация договора и его досрочное расторжение? Ведь договор продляется на прежних условиях и, соответственно, досрочное расторжение ведет к потере залога.
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jokk
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:56
jokk написав:
Да, 11 месяцев это не год. Интересно, кто как поступит, если будет пролонгация договора и его досрочное расторжение? Ведь договор продляется на прежних условиях и, соответственно, досрочное расторжение ведет к потере залога.
пролонгация это добровольное согласие сторонсна продление договора на тот же срок. Ключевое слово согласие.
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vitaliian
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