Додано: Сер 14 лип, 2021 23:46

jokk написав: Да, 11 месяцев это не год. Интересно, кто как поступит, если будет пролонгация договора и его досрочное расторжение? Ведь договор продляется на прежних условиях и, соответственно, досрочное расторжение ведет к потере залога. Да, 11 месяцев это не год. Интересно, кто как поступит, если будет пролонгация договора и его досрочное расторжение? Ведь договор продляется на прежних условиях и, соответственно, досрочное расторжение ведет к потере залога.

Это уже обсуждали. Можно в договоре закрутить как выгодно арендодателю, но это будет мошенничество. Подразумевается и оговаривается на словахсрок аренды. Допустим полгода. До этого срока съезд со штрафом. Прожил 5 лет и один месяц, съезжаешь без штрафа. Если обнаглевший арендодатель будет трактовать эту норму как возможность съехать один раз в году, то может получить технику, проданную на олх (как доказать, что она была и он не сам ее вывез), поклотые стеклопакеты, плитку, шторы на мусорке, дырку в трассе кондиционера, залитый водой ламинат, порванный потолок - арендаторы разные бывают. Арендодателю не выгоден обиженный арендатор, так как залог это символическая сумма по сравнению со стоимостью имущества. Всегда нужно договариваться, а не тупо тянуть одеяло на себя.