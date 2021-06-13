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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лип, 2021 13:49
UA написав:
Арендаторы сами виноваты.
В первую очередь нужно смотреть на фейс арендодателя, не стеснятся задавать уточняющие вопросы.
ПС. Трибека автоматически записывала залоговую сумму в свою прибыль.
Бизнес модель у неё такая
Не думаю, что невозможно определить вернет ли человек залог, видя его первый раз в жизни. Разве что сказать - покажите договор с предыдущими арендаторами, я позвоню и спрошу как вы расстались.
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Vlad442
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Додано: Чет 15 лип, 2021 14:04
Vlad442 написав: UA написав:
Арендаторы сами виноваты.
В первую очередь нужно смотреть на фейс арендодателя, не стеснятся задавать уточняющие вопросы.
ПС. Трибека автоматически записывала залоговую сумму в свою прибыль.
Бизнес модель у неё такая
Не думаю, что невозможно определить вернет ли человек залог, видя его первый раз в жизни. Разве что сказать - покажите договор с предыдущими арендаторами, я позвоню и спрошу как вы расстались.
При этом желательно перед такой просьбой показать рекомендательные письма от своих предыдущих арендодателей с их контактами.
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dir
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