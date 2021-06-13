Не думаю, что невозможно определить вернет ли человек залог, видя его первый раз в жизни. Разве что сказать - покажите договор с предыдущими арендаторами, я позвоню и спрошу как вы расстались.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 13:49
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Не думаю, что невозможно определить вернет ли человек залог, видя его первый раз в жизни. Разве что сказать - покажите договор с предыдущими арендаторами, я позвоню и спрошу как вы расстались.
Додано: Чет 15 лип, 2021 14:04
При этом желательно перед такой просьбой показать рекомендательные письма от своих предыдущих арендодателей с их контактами.
Додано: Чет 15 лип, 2021 22:21
Обсчитает ли продавец на рынке? Очень даже возможно определить просто взглянув на продавца.
А на просмотре квартиры не то что посмотреть, даже предметно поговорить можно.
Другое дело, что у молодого поколения эти навыки совершенно не развиты.
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