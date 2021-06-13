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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2097209820992100
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Арендаторы сами виноваты.
В первую очередь нужно смотреть на фейс арендодателя, не стеснятся задавать уточняющие вопросы.
ПС. Трибека автоматически записывала залоговую сумму в свою прибыль.
Бизнес модель у неё такая

Не думаю, что невозможно определить вернет ли человек залог, видя его первый раз в жизни. Разве что сказать - покажите договор с предыдущими арендаторами, я позвоню и спрошу как вы расстались.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:04

  Vlad442 написав:
  UA написав:Арендаторы сами виноваты.
В первую очередь нужно смотреть на фейс арендодателя, не стеснятся задавать уточняющие вопросы.
ПС. Трибека автоматически записывала залоговую сумму в свою прибыль.
Бизнес модель у неё такая

Не думаю, что невозможно определить вернет ли человек залог, видя его первый раз в жизни. Разве что сказать - покажите договор с предыдущими арендаторами, я позвоню и спрошу как вы расстались.
При этом желательно перед такой просьбой показать рекомендательные письма от своих предыдущих арендодателей с их контактами. :D
dir
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:21

  Vlad442 написав:
  UA написав:Арендаторы сами виноваты.
В первую очередь нужно смотреть на фейс арендодателя, не стеснятся задавать уточняющие вопросы.
ПС. Трибека автоматически записывала залоговую сумму в свою прибыль.
Бизнес модель у неё такая

Не думаю, что невозможно определить вернет ли человек залог, видя его первый раз в жизни. Разве что сказать - покажите договор с предыдущими арендаторами, я позвоню и спрошу как вы расстались.

Обсчитает ли продавец на рынке? Очень даже возможно определить просто взглянув на продавца.
А на просмотре квартиры не то что посмотреть, даже предметно поговорить можно.
Другое дело, что у молодого поколения эти навыки совершенно не развиты.
Интернет :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:даже предметно поговорить можно

Не знаю как вычислить арендодателя, который не хочет возвращать залог, хотя был и в роли арендатора, когда помогал арендовать родственникам, но могу поделиться стоп-фразами от арендаторов
- "суд" (когда обсуждается договор),
- "ну и у вас квартира/ремонт не очень" (попытки давления и унижения арендодателя),
- "мы такие-то хорошие, а вот другие то и то, и то вам могут сделать" (давление и оправдывание себя - если мы аккуратисты и протерли вам обои (аккуратисты иногда убивают квартиру больше чем засранцы), когда мыли, то виноваты дешевые обои, а те засранцы ни разу не будут их мыть и вы их никогда не отчистите),
- "естественная амортизация" (без комментариев [особенно часто встречается от арендаторов с маленькими детьми, кошечками, собачками], всегда отвечаю "не слышал подобное словосочетание - за все платит арендатор"),
- "ты", сразу в сад,
- "какая вам разница, мы же платим",
- "давайте разделим залог на части" (иностранцы от снг до арабов).
Vlad442
 
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  #<1 ... 2097209820992100
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