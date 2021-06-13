Додано: Суб 17 лип, 2021 23:11

UA написав: даже предметно поговорить можно даже предметно поговорить можно

Не знаю как вычислить арендодателя, который не хочет возвращать залог, хотя был и в роли арендатора, когда помогал арендовать родственникам, но могу поделиться стоп-фразами от арендаторов- "суд" (когда обсуждается договор),- "ну и у вас квартира/ремонт не очень" (попытки давления и унижения арендодателя),- "мы такие-то хорошие, а вот другие то и то, и то вам могут сделать" (давление и оправдывание себя - если мы аккуратисты и протерли вам обои (аккуратисты иногда убивают квартиру больше чем засранцы), когда мыли, то виноваты дешевые обои, а те засранцы ни разу не будут их мыть и вы их никогда не отчистите),- "естественная амортизация" (без комментариев [особенно часто встречается от арендаторов с маленькими детьми, кошечками, собачками], всегда отвечаю "не слышал подобное словосочетание - за все платит арендатор"),- "ты", сразу в сад,- "какая вам разница, мы же платим",- "давайте разделим залог на части" (иностранцы от снг до арабов).