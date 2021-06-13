|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лип, 2021 20:54
UA написав:
[quote=
ХЗ почему 23 кгрн за однуху в ФК это мало?
Есть узкая и длинная студия 40 метров с одним окном в ФК 2
окно в окна соседнего дома
Соседний домом ну очень близко
Сдается за 700 у.е
Бралась у застройщика за 42 куе.
Это была самая дешевая позиция в прайсе.
Ремонт, мебель + все аксессуары тогда потянули 14куе.
Как для первоначальной цены очень неплохо. Но в прошлом году новострой в центре очень тяжело было найти менее 1000. Сейчас все активно торгуются и цены немного просели. Возможно предложение давит, возможно время не популярное. Но однозначно те, кто купили до 2018 года имеют очень неплохо на вкинутый капитал.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8016
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 867 раз.
- Подякували: 1546 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 лип, 2021 21:41
hume написав:
Как для первоначальной цены очень неплохо. Но в прошлом году новострой в центре очень тяжело было найти менее 1000. Сейчас все активно торгуются и цены немного просели. Возможно предложение давит, возможно время не популярное.
Но однозначно те, кто купили до 2018 года имеют очень неплохо на вкинутый капитал.
Нет. Это демография собственной персоной
Душить будет медленно, но уверенно.
У многих купивших до 2018 года праву собственности более 3 лет.
Есть над чем подумать.
Учитывая демографию, покупки на КРЖН бывают глупыми и несвоевременными.
Так вот с глупых(очень рисковых) покупок 2014-2016 можно и прибыль получить.
С несвоевременных одни убытки.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5828
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 лип, 2021 21:56
UA написав:
А вдруг айти пузырь лопнет?
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7915
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2075 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лип, 2021 00:12
vitaliian написав: UA написав:
А вдруг айти пузырь лопнет?
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему
. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.
Как связаны авиация и IT?
У страуса и орла намного больше общего(оба-птицы), но шансы не быть съеденным львом - у них абсолютно разные.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|80291
|11349216
|
|
|15
|24776
|
|
|508
|240810
|
|