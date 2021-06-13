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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2098209921002101
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:54

  UA написав:[quote=

ХЗ почему 23 кгрн за однуху в ФК это мало?

Есть узкая и длинная студия 40 метров с одним окном в ФК 2
окно в окна соседнего дома
Соседний домом ну очень близко
Сдается за 700 у.е
Бралась у застройщика за 42 куе.
Это была самая дешевая позиция в прайсе.
Ремонт, мебель + все аксессуары тогда потянули 14куе.

Как для первоначальной цены очень неплохо. Но в прошлом году новострой в центре очень тяжело было найти менее 1000. Сейчас все активно торгуются и цены немного просели. Возможно предложение давит, возможно время не популярное. Но однозначно те, кто купили до 2018 года имеют очень неплохо на вкинутый капитал.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:41

  hume написав:Как для первоначальной цены очень неплохо. Но в прошлом году новострой в центре очень тяжело было найти менее 1000. Сейчас все активно торгуются и цены немного просели. Возможно предложение давит, возможно время не популярное. Но однозначно те, кто купили до 2018 года имеют очень неплохо на вкинутый капитал.

Нет. Это демография собственной персоной :mrgreen:
Душить будет медленно, но уверенно.
У многих купивших до 2018 года праву собственности более 3 лет.
Есть над чем подумать.

Учитывая демографию, покупки на КРЖН бывают глупыми и несвоевременными.
Так вот с глупых(очень рисковых) покупок 2014-2016 можно и прибыль получить.
С несвоевременных одни убытки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:А вдруг айти пузырь лопнет?
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 00:12

  vitaliian написав:
  UA написав:А вдруг айти пузырь лопнет?
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.

Как связаны авиация и IT?
У страуса и орла намного больше общего(оба-птицы), но шансы не быть съеденным львом - у них абсолютно разные.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 08:20

  vitaliian написав:
  UA написав:А вдруг айти пузырь лопнет?
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.

Сомневаюсь. Іт только где то в начале своего пути, при условии, что роботы их не заменят
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:43

  UA написав:
  vitaliian написав: Вдобавок пригород давит низкой ценой на аренду.

Сейчас на рынке аренды не нравится, что многие конторы удаленку оставили как норму.
И что нормальные и платежеспособные арендаторы это в основном айтишники, иностранцы из золотого миллиарда и немного фарма.
Все остальные нищие.
А вдруг айти пузырь лопнет?

Та лопається з доткома і ніяк не лопне.
Кажуть, білоруси піднімуть ринок КРЖН оренди до небувалих висот.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:49

  vitaliian написав:
  UA написав:А вдруг айти пузырь лопнет?
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.

Ти просто не представляєш, перехід на віддалену роботу, скільки уже дав вакансій в Україну. І це тільки один чинник, а в ІТ там їх декілька, які наразі піднімають попит на глобальному ринку.
Для авіоніки на Южмаші чи Антонова тренд інший. А NASA або європеське космічне агенство в Україну як не аутсорсилось, так аутсорситися не буде.
А розетка і пром та інші маркетплейси розвиваються і активно набирають.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

vitaliian написав:
  UA написав:А вдруг айти пузырь лопнет?
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.
Рано или поздно все лопнет, пожелтеет или отвалится. Но не в ближайшее десятилетие точно.
Faceless
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  #<1 ... 2098209921002101
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