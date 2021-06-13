Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Есть узкая и длинная студия 40 метров с одним окном в ФК 2 окно в окна соседнего дома Соседний домом ну очень близко Сдается за 700 у.е Бралась у застройщика за 42 куе. Это была самая дешевая позиция в прайсе. Ремонт, мебель + все аксессуары тогда потянули 14куе.
Как для первоначальной цены очень неплохо. Но в прошлом году новострой в центре очень тяжело было найти менее 1000. Сейчас все активно торгуются и цены немного просели. Возможно предложение давит, возможно время не популярное. Но однозначно те, кто купили до 2018 года имеют очень неплохо на вкинутый капитал.
hume написав:Как для первоначальной цены очень неплохо. Но в прошлом году новострой в центре очень тяжело было найти менее 1000. Сейчас все активно торгуются и цены немного просели. Возможно предложение давит, возможно время не популярное. Но однозначно те, кто купили до 2018 года имеют очень неплохо на вкинутый капитал.
Нет. Это демография собственной персоной Душить будет медленно, но уверенно. У многих купивших до 2018 года праву собственности более 3 лет. Есть над чем подумать.
Учитывая демографию, покупки на КРЖН бывают глупыми и несвоевременными. Так вот с глупых(очень рисковых) покупок 2014-2016 можно и прибыль получить. С несвоевременных одни убытки.
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.
Как связаны авиация и IT? У страуса и орла намного больше общего(оба-птицы), но шансы не быть съеденным львом - у них абсолютно разные.
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.
Сомневаюсь. Іт только где то в начале своего пути, при условии, что роботы их не заменят
vitaliian написав: Вдобавок пригород давит низкой ценой на аренду.
Сейчас на рынке аренды не нравится, что многие конторы удаленку оставили как норму. И что нормальные и платежеспособные арендаторы это в основном айтишники, иностранцы из золотого миллиарда и немного фарма. Все остальные нищие. А вдруг айти пузырь лопнет?
Та лопається з доткома і ніяк не лопне. Кажуть, білоруси піднімуть ринок КРЖН оренди до небувалих висот.
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.
Ти просто не представляєш, перехід на віддалену роботу, скільки уже дав вакансій в Україну. І це тільки один чинник, а в ІТ там їх декілька, які наразі піднімають попит на глобальному ринку. Для авіоніки на Южмаші чи Антонова тренд інший. А NASA або європеське космічне агенство в Україну як не аутсорсилось, так аутсорситися не буде. А розетка і пром та інші маркетплейси розвиваються і активно набирають.
я уже когда то доказывал что он лопнет. В авиации есть понятие практический потолок, ойти уже близко к нему. Дальше будут только нишевые проекты: роботы, безопасность, энергетика возможно электронные финансы. То что нужно не везде и не всем. Отрасль ждут тяжелые времена, айтишники будут так же мало востребованы как фотографы.
Рано или поздно все лопнет, пожелтеет или отвалится. Но не в ближайшее десятилетие точно.
https://dou.ua/forums/topic/33996/ Україна могла б стати найзручнішою опцією через культурну близькість і лояльне законодавство. Але не стала. Сьогодні, як я знаю, з Білорусі до українських міст успішно виїхало менше як 100 девелоперів, що не тягне навіть на краплю в морі.