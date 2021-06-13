UA написав:hume написав:Как для первоначальной цены очень неплохо. Но в прошлом году новострой в центре очень тяжело было найти менее 1000. Сейчас все активно торгуются и цены немного просели. Возможно предложение давит, возможно время не популярное. Но однозначно те, кто купили до 2018 года имеют очень неплохо на вкинутый капитал.
Нет. Это демография собственной персоной
Душить будет медленно, но уверенно.
У многих купивших до 2018 года праву собственности более 3 лет.
Есть над чем подумать.
Учитывая демографию, покупки на КРЖН бывают глупыми и несвоевременными.
Так вот с глупых(очень рисковых) покупок 2014-2016 можно и прибыль получить.
С несвоевременных одни убытки.
Є дані, що певні квартири в правобережних прицентральних районах - важко здати навіть за 6000 грн.
Раніше такого не було.
Прицентралля - то не ДВРЗ, не Троєщина, не проспект Науки.
Демографія править бал.
Скоро квартирантам треба буде доплачувати за проживання?