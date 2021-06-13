Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Как для первоначальной цены очень неплохо. Но в прошлом году новострой в центре очень тяжело было найти менее 1000. Сейчас все активно торгуются и цены немного просели. Возможно предложение давит, возможно время не популярное. Но однозначно те, кто купили до 2018 года имеют очень неплохо на вкинутый капитал.
Нет. Это демография собственной персоной Душить будет медленно, но уверенно. У многих купивших до 2018 года праву собственности более 3 лет. Есть над чем подумать.
Учитывая демографию, покупки на КРЖН бывают глупыми и несвоевременными. Так вот с глупых(очень рисковых) покупок 2014-2016 можно и прибыль получить. С несвоевременных одни убытки.
Є дані, що певні квартири в правобережних прицентральних районах - важко здати навіть за 6000 грн. Раніше такого не було. Прицентралля - то не ДВРЗ, не Троєщина, не проспект Науки. Демографія править бал. Скоро квартирантам треба буде доплачувати за проживання?
Елена8 написав:Кто в Киеве ждёт демографического кризиса и обвала цен- оглянитесь вокруг сколько африканцев, арабов и индусов приехало сюда за время карантина и продолжают приезжать. Не будет тут никакого падения.
они потом переместятся на запад от украинской границы. Одно время в Харькове было много вьетнамцев и где они теперь?
Последнюю неделю-две на рынке аренды начался нетипичный для этого времени года ажиотаж. Цены превысили МХЗ. При очередной пересдаче звонков и просмотров было намного больше чем обычно. Я всегда ставлю первую неделю запредельно цену, потом начинаю снижать (у этого подхода есть свои недостатки, будет интересно спрашивайте). В этот раз сняли по этой, запредельной в моём понимании цене, и конкурирующие варианты, которые настолько давно висели в избранном, что я уже начал сомневаться в их реальности, вдруг исчезли.
Опять у "практиков" глазомер сломался. Или не опять, а снова (с)
Объем иностранных инбаундов в 2-3 раза ниже докарантинной нормы. Кумулятивно с начала коронакризиса Украину покинуло на 69 тыс больше иностранцев, чем прибыло. По Киеву миграция отрицательная не только внешняя, но и внутренняя (украинцы, меняющие регион проживания)