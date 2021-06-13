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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2099210021012102
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:27

  UA написав:
  hume написав:Как для первоначальной цены очень неплохо. Но в прошлом году новострой в центре очень тяжело было найти менее 1000. Сейчас все активно торгуются и цены немного просели. Возможно предложение давит, возможно время не популярное. Но однозначно те, кто купили до 2018 года имеют очень неплохо на вкинутый капитал.

Нет. Это демография собственной персоной :mrgreen:
Душить будет медленно, но уверенно.
У многих купивших до 2018 года праву собственности более 3 лет.
Есть над чем подумать.

Учитывая демографию, покупки на КРЖН бывают глупыми и несвоевременными.
Так вот с глупых(очень рисковых) покупок 2014-2016 можно и прибыль получить.
С несвоевременных одни убытки.

Є дані, що певні квартири в правобережних прицентральних районах - важко здати навіть за 6000 грн.
Раніше такого не було.
Прицентралля - то не ДВРЗ, не Троєщина, не проспект Науки.
Демографія править бал.
Скоро квартирантам треба буде доплачувати за проживання? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кто в Киеве ждёт демографического кризиса и обвала цен- оглянитесь вокруг сколько африканцев, арабов и индусов приехало сюда за время карантина и продолжают приезжать. Не будет тут никакого падения.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:34

  Елена8 написав:Кто в Киеве ждёт демографического кризиса и обвала цен- оглянитесь вокруг сколько африканцев, арабов и индусов приехало сюда за время карантина и продолжают приезжать. Не будет тут никакого падения.

они потом переместятся на запад от украинской границы. Одно время в Харькове было много вьетнамцев и где они теперь?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:52

Потом будет потом. Одни переместятся, другие останутся, а третьи ещё понаедут
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:23

Последнюю неделю-две на рынке аренды начался нетипичный для этого времени года ажиотаж. Цены превысили МХЗ. При очередной пересдаче звонков и просмотров было намного больше чем обычно. Я всегда ставлю первую неделю запредельно цену, потом начинаю снижать (у этого подхода есть свои недостатки, будет интересно спрашивайте). В этот раз сняли по этой, запредельной в моём понимании цене, и конкурирующие варианты, которые настолько давно висели в избранном, что я уже начал сомневаться в их реальности, вдруг исчезли.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:37

Опять у "практиков" глазомер сломался. Или не опять, а снова (с)

Объем иностранных инбаундов в 2-3 раза ниже докарантинной нормы. Кумулятивно с начала коронакризиса Украину покинуло на 69 тыс больше иностранцев, чем прибыло. По Киеву миграция отрицательная не только внешняя, но и внутренняя (украинцы, меняющие регион проживания)

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  #<1 ... 2099210021012102
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