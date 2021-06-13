А в шапке ветки написано ж - про Киев
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лип, 2021 19:30
Додано: Сер 28 лип, 2021 19:56
Вы в такой риторикой щупаете дно, которое цены КРЖН еще не видели. Зачем - не знаю, но по поднятой теме предлагаю зафиксировать следующее: Украину покинуло на 70 тыс больше иностранцев, чем прибыло, но это никак не связано с Киевом, где количество иностранцев существенно выросло, потому что так привиделось кому-то то ли из арендодателей, то ли риелторов.
Ну хорошо ведь! Глупости нужно пестовать и поощрять!
PS: по Киеву миграционное сальдо тоже регулярно даю, только это данные не пограничников, а Минюста
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