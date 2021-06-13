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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2100210121022103
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:30

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:у меня - официальная статистика пограничников

На вьезде в Киев небось погранцы :mrgreen:


Написано ж - это даннные по Украине

А в шапке ветки написано ж - про Киев
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:56

  Faceless написав:А в шапке ветки написано ж - про Киев


Вы такой риторикой прощупываете дно, которое цены КРЖН еще не видели. Зачем - не знаю, но по поднятой теме предлагаю зафиксировать следующее: Украину покинуло на 70 тыс больше иностранцев, чем прибыло, но это никак не связано с Киевом, где количество иностранцев существенно выросло, потому что так привиделось кому-то то ли из арендодателей, то ли риелторов.

Ну хорошо ведь! Глупости нужно пестовать и поощрять!

PS: по Киеву миграционное сальдо тоже регулярно даю, только это данные не пограничников, а Минюста
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 21:09

  zРадио написав:
  Faceless написав:А в шапке ветки написано ж - про Киев


Вы такой риторикой прощупываете дно, которое цены КРЖН еще не видели. Зачем - не знаю, но по поднятой теме предлагаю зафиксировать следующее: Украину покинуло на 70 тыс больше иностранцев, чем прибыло, но это никак не связано с Киевом, где количество иностранцев существенно выросло, потому что так привиделось кому-то то ли из арендодателей, то ли риелторов.

Ну хорошо ведь! Глупости нужно пестовать и поощрять!

PS: по Киеву миграционное сальдо тоже регулярно даю, только это данные не пограничников, а Минюста


:-)
Так по твоєму графіку за останні 4 періоди більше в’їхало чим виїхало.
Більше виїзжали чим прибували - кінець 19, початок 20того
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