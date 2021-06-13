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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лип, 2021 19:30
zРадио написав: Faceless написав: zРадио написав:
у меня - официальная статистика пограничников
На вьезде в Киев небось погранцы
Написано ж - это даннные по Украине
А в шапке ветки написано ж - про Киев
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Faceless
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Додано: Сер 28 лип, 2021 19:56
Faceless написав:
А в шапке ветки написано ж - про Киев
Вы такой риторикой прощупываете дно, которое цены КРЖН еще не видели. Зачем - не знаю, но по поднятой теме предлагаю зафиксировать следующее: Украину покинуло на 70 тыс больше иностранцев, чем прибыло, но это никак не связано с Киевом, где количество иностранцев существенно выросло, потому что так привиделось кому-то то ли из арендодателей, то ли риелторов.
Ну хорошо ведь! Глупости нужно пестовать и поощрять!
PS: по Киеву миграционное сальдо тоже регулярно даю, только это данные не пограничников, а Минюста
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zРадио
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Додано: Сер 28 лип, 2021 21:09
zРадио написав: Faceless написав:
А в шапке ветки написано ж - про Киев
Вы такой риторикой прощупываете дно, которое цены КРЖН еще не видели. Зачем - не знаю, но по поднятой теме предлагаю зафиксировать следующее: Украину покинуло на 70 тыс больше иностранцев, чем прибыло, но это никак не связано с Киевом, где количество иностранцев существенно выросло, потому что так привиделось кому-то то ли из арендодателей, то ли риелторов.
Ну хорошо ведь! Глупости нужно пестовать и поощрять!
PS: по Киеву миграционное сальдо тоже регулярно даю, только это данные не пограничников, а Минюста
Так по твоєму графіку за останні 4 періоди більше в’їхало чим виїхало.
Більше виїзжали чим прибували - кінець 19, початок 20того
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Первый
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Додано: Сер 28 лип, 2021 22:34
zРадио написав:
Вы такой риторикой прощупываете дно, которое цены КРЖН еще не видели. Зачем - не знаю, но по поднятой теме предлагаю зафиксировать следующее: Украину покинуло на 70 тыс больше иностранцев, чем прибыло, но это никак не связано с Киевом, где количество иностранцев существенно выросло, потому что так привиделось кому-то то ли из арендодателей, то ли риелторов.
Ну хорошо ведь! Глупости нужно пестовать и поощрять!
PS: по Киеву миграционное сальдо тоже регулярно даю, только это данные не пограничников, а Минюста
По вашим данным все должно падать, а оно растёт и растёт. Аренда растёт, продажа тоже. Я купила квартиру в ЖК Вудстория за 27000$ в конце февраля этого года, сейчас она стоит 39000$ и это при том, что там закончился договор аренды земли и стройка сейчас стала временно нелегальной, пока застройщик не продлит эту аренду.
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Елена8
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:06
Елена8 написав:
. Я купила квартиру в ЖК Вудстория за 27000$ в конце февраля этого года, сейчас она стоит 39000$ и это при том, что там закончился договор аренды земли и стройка сейчас стала временно нелегальной, пока застройщик не продлит эту аренду.
я бы продал, не надеясь на вечный рост. Вечно расти могут только долги и проблемы.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:16
Елена8 написав:
По вашим данным все должно падать, а оно растёт и растёт
По приведенным данным? Нет, конечно же. На то есть другие предпосылки, которые начнут проявлять себя ориентировочно с октября.
А замечание мое касалось надуманной причины - не люблю умозрительные объяснения.
По поводу цен - Влад пишет, что аренда только сейчас превысила мартовские уровни 2020-го. Это по вашему "растет и растет", или у вас другой опыт?
Первый написав:
Так по твоєму графіку за останні 4 періоди більше в’їхало чим виїхало.
Більше виїзжали чим прибували - кінець 19, початок 20того
Объемы сопоставь - 15 шагов назад, 1 вперед
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zРадио
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