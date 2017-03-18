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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2101210221032104
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:40

  b3320413 написав:
  Елена8 написав:что есть такой объект и стоил он 5 месяцев назад на 12000$ дешевле

Чем обусловлен такой рост?

Чем бы он ни был обусловлен важно что он есть
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:42

  vitaliian написав:а я и не советовал, разве там есть фраза "советую вам..."? Просто написал что сделал бы я если бы в моем портфеле подорожал актив, который на текущий момент не приносит мне доход от аренды.

Данный актив приносит доход просто фактом своего существования. Если бы я не купила квартиру в феврале, то сейчас у меня было бы не 39000$, а всего 27000$
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:50

Елена8, так у Вас же нет 39 000
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:06

  Natt написав:Елена8, так у Вас же нет 39 000

Солодкі вологі мрії)))
Реально може бути не 39 000, а меньше, 35 000.
В принципі, мріяти не заборонено. :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:21

  Frant написав:
  Natt написав:Елена8, так у Вас же нет 39 000

Солодкі вологі мрії)))
Реально може бути не 39 000, а меньше, 35 000.
В принципі, мріяти не заборонено. :roll:

Найдите мне кто продаёт квартиру в этом ЖК от 39 кВ м за 35000$, а потом поговорим
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:22

  Natt написав:Елена8, так у Вас же нет 39 000

Будут на следующий же день как выставлю на продажу. В нашем чате масса людей желающих купить по этой цене
Елена8
 
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  #<1 ... 2101210221032104
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