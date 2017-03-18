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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:40
b3320413 написав: Елена8 написав:
что есть такой объект и стоил он 5 месяцев назад на 12000$ дешевле
Чем обусловлен такой рост?
Чем бы он ни был обусловлен важно что он есть
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Елена8
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:42
vitaliian написав:
а я и не советовал, разве там есть фраза "советую вам..."? Просто написал что сделал бы я если бы в моем портфеле подорожал актив, который на текущий момент не приносит мне доход от аренды.
Данный актив приносит доход просто фактом своего существования. Если бы я не купила квартиру в феврале, то сейчас у меня было бы не 39000$, а всего 27000$
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Елена8
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:50
Елена8, так у Вас же нет 39 000
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Natt
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:06
Natt написав:Елена8
, так у Вас же нет 39 000
Солодкі вологі мрії)))
Реально може бути не 39 000, а меньше, 35 000.
В принципі, мріяти не заборонено.
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Frant
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:21
Frant написав: Natt написав:Елена8
, так у Вас же нет 39 000
Солодкі вологі мрії)))
Реально може бути не 39 000, а меньше, 35 000.
В принципі, мріяти не заборонено.
Найдите мне кто продаёт квартиру в этом ЖК от 39 кВ м за 35000$, а потом поговорим
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Елена8
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:22
Natt написав:Елена8
, так у Вас же нет 39 000
Будут на следующий же день как выставлю на продажу. В нашем чате масса людей желающих купить по этой цене
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Елена8
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