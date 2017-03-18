Данный актив приносит доход просто фактом своего существования. Если бы я не купила квартиру в феврале, то сейчас у меня было бы не 39000$, а всего 27000$

а я и не советовал, разве там есть фраза "советую вам..."? Просто написал что сделал бы я если бы в моем портфеле подорожал актив, который на текущий момент не приносит мне доход от аренды.

Сын спрашивает у отца:

- Что такое "реально" и что такое "гипотетически"?

- Сынок, как бы тебе обьяснить, давай лучше разберем на примере.

- Хорошо.

- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1млн. баксов с негром.

Мальчик возвращается:

- Говорит, что переспала бы.

- Вот, а теперь спроси это у сестры.

- Она то же согласна.

- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.

- Дед тоже согласен.

- Вот видишь, гипотетически у нас есть 3 млн баксов, а реально - две проститутки и пид...