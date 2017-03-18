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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:34

  Елена8 написав:Тут все такие «умные», только почему-то очень бедные

А Ви $-мільйонерша? Чи $-міліардерша?

П.С. Якщо людина мовчить про свої статки - вона зразу ж класифікується як ніщеброд, так? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:37

  Елена8 написав:
  b3320413 написав:
  Елена8 написав:что есть такой объект и стоил он 5 месяцев назад на 12000$ дешевле

Чем обусловлен такой рост?

Чем бы он ни был обусловлен важно что он есть


Мне кажется, это гениально. Вы сами не поняли, как точно, емко и лаконично описали психоз растишек в отношении КРЖН. Умудренные опытом покупатели 2006-2008 гг, однако, с вами вряд ли согласятся - было бы у них понимание предпосылок роста, сберегли бы много денег и нервных клеток для себя и своих семей. Но на флаге они несли "чем бы ни был обусловлен рост, важно, что он есть"... за что и поплатились
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:42

  Елена8 написав:
  Natt написав:Елена8, так у Вас же нет 39 000

Будут на следующий же день как выставлю на продажу. В нашем чате масса людей желающих купить по этой цене

Сьогодні - так, а от через тиждень-місяць може бути 35, чи 30 :roll:

Все так не буде!© :wink:
І це минеться...© :wink:
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