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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:34
Елена8 написав:
Тут все такие «умные», только почему-то очень бедные
А Ви $-мільйонерша? Чи $-міліардерша?
П.С. Якщо людина мовчить про свої статки - вона зразу ж класифікується як ніщеброд, так?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:37
Елена8 написав: b3320413 написав: Елена8 написав:
что есть такой объект и стоил он 5 месяцев назад на 12000$ дешевле
Чем обусловлен такой рост?
Чем бы он ни был обусловлен важно что он есть
Мне кажется, это гениально. Вы сами не поняли, как точно, емко и лаконично описали психоз растишек в отношении КРЖН. Умудренные опытом покупатели 2006-2008 гг, однако, с вами вряд ли согласятся - было бы у них понимание предпосылок роста, сберегли бы много денег и нервных клеток для себя и своих семей. Но на флаге они несли "чем бы ни был обусловлен рост, важно, что он есть"... за что и поплатились
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:42
Елена8 написав:
Будут на следующий же день как выставлю на продажу
Natt написав:Елена8
, так у Вас же нет 39 000
. В нашем чате масса людей желающих купить по этой цене
Сьогодні - так, а от через тиждень-місяць може бути 35, чи 30
Все так не буде!©
І це минеться...©
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