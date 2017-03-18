А Ви $-мільйонерша? Чи $-міліардерша?
П.С. Якщо людина мовчить про свої статки - вона зразу ж класифікується як ніщеброд, так?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:34
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:37
Мне кажется, это гениально. Вы сами не поняли, как точно, емко и лаконично описали психоз растишек в отношении КРЖН. Умудренные опытом покупатели 2006-2008 гг, однако, с вами вряд ли согласятся - было бы у них понимание предпосылок роста, сберегли бы много денег и нервных клеток для себя и своих семей. Но на флаге они несли "чем бы ни был обусловлен рост, важно, что он есть"... за что и поплатились
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:42
Додано: П'ят 30 лип, 2021 04:52
Додано: П'ят 30 лип, 2021 06:11
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
я в какой то момент думал что она прикалывается. По крайней мере она честная, пишет то что думает.
нет прямой взаимосвязи, человек мог посвятить себя науке (как франт) или семье (как долярчик), поэтому не осталось времени на зарабатывание богатств.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 06:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 30 лип, 2021 06:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 30 лип, 2021 06:57
Во-первых, выставить за 39 и продать за 39 - это разные вещи. "Масса в чате" часто оказывается массой риелторов, как только Вы начинаете предлагать им свой объект.
Во-вторых, при продаже придется отлистать еще 5% налогов или за переуступку.
То есть, профит то будет, но возможно не такой большой как Вы себе представляете.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Почитала комментарии и вижу что «прорвало» людей на негатив. За переуступку 2%, а не 5. В целом добавлю вам соли на рану. Подруга пересдала двушку в Голосеевский районе вчера за 18000 вместо 14500, а я подняла на фоне этой новости аренду квартиранту с 11000 до 13000
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:56
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
За сколько эти объекты сдавались до коронакризиса?
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