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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2105210621072108>
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 21:31

  kingkongovets написав:
Елена8 написав:Квартира в 4-х минутах ходьбы от метро Васильковская.


хрущ?)

9 этажный дом
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 15:21

Елена8 Квартира Вашей подруги?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... bserved_ad
Вас послушала и своим с сентября накинула +3000 грн. к 12 тыс.,которые они платят сейчас. До карантина сдавала за 14000 грн.(Нижний Печерск, двушка, дом Совмин (67 м), кап.ремонту - 10 лет). Пока мои думают.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 19:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Квартира по ссылке 46 м (без обид) уйдёт максимум за 14500 и то не сразу. Нормальным арендатором без кошек и детей до 5 лет максимум за 14. Это так, оптимистично.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 22:30

  Елена8 написав:Кто в Киеве ждёт демографического кризиса и обвала цен- оглянитесь вокруг сколько африканцев, арабов и индусов приехало сюда за время карантина и продолжают приезжать. Не будет тут никакого падения.

уже є на берегах Бучі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 04:18

  flyman написав:
  Елена8 написав:Кто в Киеве ждёт демографического кризиса и обвала цен- оглянитесь вокруг сколько африканцев, арабов и индусов приехало сюда за время карантина и продолжают приезжать. Не будет тут никакого падения.

уже є на берегах Бучі

Немає орендного попиту на порожній, без ремонту напівпідвал?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В центре сдал на 6% ниже,чем прошлой осенью. Однокомнатный новострой. Простой получился практически в полтора месяца, я давно таких простоев не имел вообще. Есть у меня квартира с такими простоями, но она немного неликвидная:трёшка в бизнес классе, так что ее не берём во внимание. Просмотры были, но вялые. По цене торговались, при этом все хотели сбить цену в 10%.

В общем создалось впечатление, на основе своих же обьектов, что в спальниках сдается быстрее. Цена естественно пропорционально ниже. Не могу понять с чем это связано. При этом доходит до смешного, что в группах по аренде ПОХа цены аренды в районе Ривер стоуне, Севена, славутича, Заречного максимум на 20% предлагаются ниже, чем фк2, ФК, кардинал. А Ривер Стоун дороже, чем практически весь аналогичный центр. Само предложение по ПОХу просто безлимитно, порой не успеваешь даже рассмотреть некоторые объекты, не говоря о том, чтоб их потом найти. Жаль нет групп, чтоб отслеживать фактические цены аренды.

Пока феномен ПОХа не даёт мне покоя, посмотрим, что будет при подтягивании в аренду других объектов этого района.

Так же соглашусь, что смысла переплачивать за объект в центре под аренду не стоит (по сегодняшним ценам) Получить в аренде пропорционально цене покупки вряд ли выйдет. Возможно только в будущем из-за избыточного предложения на массивах.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:41

  hume написав:В общем создалось впечатление, на основе своих же обьектов, что в спальниках сдается быстрее. Цена естественно пропорционально ниже. Не могу понять с чем это связано.

Ну як би все просто - багато хто вже звик їздити на роботу не кожен день, або взагалі перейшов на віддаленку, і швидше за все ця тенденція надовго.

З досвіду, ціни на 1к в спальниках трохи виросли з минулого року, і це ще до осені далеко.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:41

hume
Вам Виталиан ответил почему, практически цитата "мне новус, электросамокат и метро важнее всего остального" :) Посмотрите на большинство арендаторов на ПОХе - точный портрет прям )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 00:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

При этом заметил, что при разнице в цене в 20-30% в центре приходят такие странные личности, что, как минимум, делают тебе одолжение. Какие то непонятные запросы, как будто квартиру смотрят за 3 куе в месяц. Продолжающийся некоторое время кризис очень сильно возвысил некоторых "денежных" личностей (состоятельных исключительно по их мнению), и они продолжают думать,что арендуя квартиры в пределах 1куе они вправе требовать массаж от арендодателя. Мы настолько обнищали, что при аренде квартиры в новом доме, в центре города, в пределах 1 куе арендаторы приходят чуть ли не с райдером. Вот серьезно, до кризиса арендаторы объектов Овер 2-3 куе вели себя скромнее.
Востаннє редагувалось hume в Вів 03 сер, 2021 00:17, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 00:16

  hume написав:В центре сдал на 6% ниже,чем прошлой осенью. Однокомнатный новострой. Простой получился практически в полтора месяца, я давно таких простоев не имел вообще. Есть у меня квартира с такими простоями, но она немного неликвидная:трёшка в бизнес классе, так что ее не берём во внимание. Просмотры были, но вялые. По цене торговались, при этом все хотели сбить цену в 10%.

В общем создалось впечатление, на основе своих же обьектов, что в спальниках сдается быстрее. Цена естественно пропорционально ниже. Не могу понять с чем это связано. При этом доходит до смешного, что в группах по аренде ПОХа цены аренды в районе Ривер стоуне, Севена, славутича, Заречного максимум на 20% предлагаются ниже, чем фк2, ФК, кардинал. А Ривер Стоун дороже, чем практически весь аналогичный центр. Само предложение по ПОХу просто безлимитно, порой не успеваешь даже рассмотреть некоторые объекты, не говоря о том, чтоб их потом найти. Жаль нет групп, чтоб отслеживать фактические цены аренды.

Пока феномен ПОХа не даёт мне покоя, посмотрим, что будет при подтягивании в аренду других объектов этого района.

Так же соглашусь, что смысла переплачивать за объект в центре под аренду не стоит (по сегодняшним ценам) Получить в аренде пропорционально цене покупки вряд ли выйдет. Возможно только в будущем из-за избыточного предложения на массивах.

Сдвиг ценностей в мозгах. Может новые понаехи считают, что ПОХ это и есть Киев?
airmax78
 
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