Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Польше с 22 года изменяют налогообложение аренды.Если раньше платили 8,5% в год , при этом была возможность списать часть (иногда и полностью )налог на амортизацию и ремонты жилья.То теперь такой возможности не будет: https://www.google.com/amp/s/biznes.wpr ... kania.html
Елена8 написав:. Я купила квартиру в ЖК Вудстория за 27000$ в конце февраля этого года, сейчас она стоит 39000$ и это при том, что там закончился договор аренды земли и стройка сейчас стала временно нелегальной, пока застройщик не продлит эту аренду.
я бы продал, не надеясь на вечный рост. Вечно расти могут только долги и проблемы.
Вы своё имущество сначала купите и им будете распоряжаться и продавать. Я как бы совета не спрашивала, что с квартирой делать, сумела заработать, сумею и распорядится. Просто констатирую факт, что есть такой объект и стоил он 5 месяцев назад на 12000$ дешевле, хотя на то время был ещё без проблем с арендой земли
звідки знаєте, що 39К ? дають покупани прямо сьогодні?
zРадио написав: По поводу цен - Влад пишет, что аренда только сейчас превысила мартовские уровни 2020-го. Это по вашему "растет и растет", или у вас другой опыт?
Технически растет, если чуть выше, чем когда либо было. Восстановление аренды это важный индикатор. Цены продажи могут изменяться из-за психологии, ипотеки и т. п. Цена аренды пропорциональна доходам и количеству рабочих мест. Если она растет, при том, что на рынок каждый месяц выходят новые квартиры, значит у всех все хорошо.
так по Україні за рік з.п. згідно Держстата піднялись більше як на 20% в грн.
Bolt написав:В Польше с 22 года изменяют налогообложение аренды.Если раньше платили 8,5% в год , при этом была возможность списать часть (иногда и полностью )налог на амортизацию и ремонты жилья.То теперь такой возможности не будет: https://www.google.com/amp/s/biznes.wpr ... kania.html
не правильно, на ришальті (фіксований % податоку від доходу) і раніше не можна було списувати, тобто ти вибирав або ришальт або ПДФО (з якого можна списувати певні витрати), а тепер, виходить ні Dlatego od przyszłego roku rozliczanie najmu prywatnego mieszkań będzie wyłączone ze skali podatkowej, będzie możliwe tylko na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.