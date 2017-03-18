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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2107210821092110
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:18

В Польше с 22 года изменяют налогообложение аренды.Если раньше платили 8,5% в год , при этом была возможность списать часть (иногда и полностью )налог на амортизацию и ремонты жилья.То теперь такой возможности не будет:
https://www.google.com/amp/s/biznes.wpr ... kania.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:на електросамокаті - 5 хв їзди. можливо, куплю парочку.
рад вас приветствовать в семье э/самокатчиков!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:25

  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:vitaliian ну душевненько так, места хватит всем
расстояние до ближайшей остановки / супермаркета / школы / поликлиники / аптеки знаете?

Ещё интереснее как там с отоплением, канализацией и другими коммуникациями
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:03

  Елена8 написав:
  vitaliian написав:
  Елена8 написав:. Я купила квартиру в ЖК Вудстория за 27000$ в конце февраля этого года, сейчас она стоит 39000$ и это при том, что там закончился договор аренды земли и стройка сейчас стала временно нелегальной, пока застройщик не продлит эту аренду.
я бы продал, не надеясь на вечный рост. Вечно расти могут только долги и проблемы.

Вы своё имущество сначала купите и им будете распоряжаться и продавать. Я как бы совета не спрашивала, что с квартирой делать, сумела заработать, сумею и распорядится. Просто констатирую факт, что есть такой объект и стоил он 5 месяцев назад на 12000$ дешевле, хотя на то время был ещё без проблем с арендой земли

звідки знаєте, що 39К ?
дають покупани прямо сьогодні?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:07

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
По поводу цен - Влад пишет, что аренда только сейчас превысила мартовские уровни 2020-го. Это по вашему "растет и растет", или у вас другой опыт?


Технически растет, если чуть выше, чем когда либо было.
Восстановление аренды это важный индикатор. Цены продажи могут изменяться из-за психологии, ипотеки и т. п. Цена аренды пропорциональна доходам и количеству рабочих мест. Если она растет, при том, что на рынок каждый месяц выходят новые квартиры, значит у всех все хорошо.

так по Україні за рік з.п. згідно Держстата піднялись більше як на 20% в грн.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:20

  Bolt написав:В Польше с 22 года изменяют налогообложение аренды.Если раньше платили 8,5% в год , при этом была возможность списать часть (иногда и полностью )налог на амортизацию и ремонты жилья.То теперь такой возможности не будет:
https://www.google.com/amp/s/biznes.wpr ... kania.html

не правильно, на ришальті (фіксований % податоку від доходу) і раніше не можна було списувати,
тобто ти вибирав або ришальт або ПДФО (з якого можна списувати певні витрати), а тепер, виходить ні
Dlatego od przyszłego roku rozliczanie najmu prywatnego mieszkań będzie wyłączone ze skali podatkowej, będzie możliwe tylko na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Взагалі до чого тут Польща? Он в США вже півтора року(!) можна було не платити оренду і ніхто виселити не міг. Тільки позавчора це відмінили, і що?
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:13

  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:vitaliian подтянуться со временем, главное - масштабное переселине областных центров и образование великого Киева.
на олх бывают квартиры в сёлах 25-30 км от киева по 8 куе.

Можна було б під склад брати, але треба там з 2 вівчарки тримати напів-голодних :mrgreen:
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