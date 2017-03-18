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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:59
ihorkyiv написав:
Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.
Как-то слабенько для трехквартирного лендлорда. Куда еще уходят деньги?
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Grand Touring
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Додано: Вів 03 сер, 2021 22:14
Grand Touring написав: ihorkyiv написав:
Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.
Как-то слабенько для трехквартирного лендлорда. Куда еще уходят деньги?
На десятьох охоронців, щоб відганяти заздрісників.
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ihorkyiv
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