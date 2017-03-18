Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав: Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.
Как-то слабенько для трехквартирного лендлорда. Куда еще уходят деньги?
ihorkyiv написав: Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.
Как-то слабенько для трехквартирного лендлорда. Куда еще уходят деньги?
На десятьох охоронців, щоб відганяти заздрісників.
ihorkyiv написав: Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.
Как-то слабенько для трехквартирного лендлорда. Куда еще уходят деньги?
Три орендних квартири нині - зазвичай - 750...1000 дол/міс. Не бог вєсть які гроші.
ihorkyiv написав:Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.
І ще після цих слів, хтось ще мені буде казати: - "Куди ти лізеш?" - "Лендлордство - надзвичайно важка справа!"(але, чомусь дуже мало тих, хто її кидає?) - і т.д. і т.п.)) Щось це мені нагадує ФОПів - так реально важко, бо шалена конкуренція, але... Але, хоч всі "стогнуть", та все одно меншість кидає свій бізнес/свою справу))
Так що я - добре думаю/рішуче дію/ і обов'язково розбагатію! Хоч, як я вже писав на іншій гілці - у мене два сина - якого ще багатства мені треба?
ihorkyiv написав:Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.
І ще після цих слів, хтось ще мені буде казати: - "Куди ти лізеш?" - "Лендлордство - надзвичайно важка справа!"(але, чомусь дуже мало тих, хто її кидає?) - і т.д. і т.п.)) Щось це мені нагадує ФОПів - так реально важко, бо шалена конкуренція, але... Але, хоч всі "стогнуть", та все одно меншість кидає свій бізнес/свою справу))
Так що я - добре думаю/рішуче дію/ і обов'язково розбагатію! Хоч, як я вже писав на іншій гілці - у мене два сина - якого ще багатства мені треба?