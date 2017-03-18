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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2108210921102111
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:59

  ihorkyiv написав: Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.


Как-то слабенько для трехквартирного лендлорда. Куда еще уходят деньги?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:14

  Grand Touring написав:
  ihorkyiv написав: Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.


Как-то слабенько для трехквартирного лендлорда. Куда еще уходят деньги?

На десятьох охоронців, щоб відганяти заздрісників.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:33

  Grand Touring написав:
  ihorkyiv написав: Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.


Как-то слабенько для трехквартирного лендлорда. Куда еще уходят деньги?

Три орендних квартири нині - зазвичай - 750...1000 дол/міс.
Не бог вєсть які гроші.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:47

За крок до перевороту думок©

  ihorkyiv написав:Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.

І ще після цих слів, хтось ще мені буде казати:
- "Куди ти лізеш?"
- "Лендлордство - надзвичайно важка справа!"(але, чомусь дуже мало тих, хто її кидає?) :)
- і т.д. і т.п.))
Щось це мені нагадує ФОПів - так реально важко, бо шалена конкуренція, але...
Але, хоч всі "стогнуть", та все одно меншість кидає свій бізнес/свою справу))

Так що я - добре думаю/рішуче дію/ і обов'язково розбагатію! :D
Хоч, як я вже писав на іншій гілці - у мене два сина - якого ще багатства мені треба? :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:12

  Успіх написав:
  ihorkyiv написав:Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання.

І ще після цих слів, хтось ще мені буде казати:
- "Куди ти лізеш?"
- "Лендлордство - надзвичайно важка справа!"(але, чомусь дуже мало тих, хто її кидає?) :)
- і т.д. і т.п.))
Щось це мені нагадує ФОПів - так реально важко, бо шалена конкуренція, але...
Але, хоч всі "стогнуть", та все одно меншість кидає свій бізнес/свою справу))

Так що я - добре думаю/рішуче дію/ і обов'язково розбагатію! :D
Хоч, як я вже писав на іншій гілці - у мене два сина - якого ще багатства мені треба? :D

Долярчик, мудрі люди менше працюють, щоб розвиватися,
а ти хочеш просто вести дозвільний спосіб життя.
https://reabilitaciya-narcomanov.com/lektsii/prazdnyy-obraz-zhizni-u-lyudey-s-alkogolnoy-zavisi.html
flyman
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