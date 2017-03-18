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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2109211021112112
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 11:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Если рантье - доход с аренды основной и единственный, то с 3 квартир человек с семьёй будет жить чуть хуже среднестатистической киевской семьи. Средняя зарплата в Киеве около 20 тыс. Двое работающих и минус налоги остаётся 32 тыс на руки. У рантье на непремиальных объектах с учётом обновления и поддержания, меньше.
Vlad442
 
Повідомлень: 8228
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Подякували: 1778 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 11:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Думаю на такую жизнь нужно чуть больше денег, раз так в 5)) но распорядок довольно неплох, доллярчику бы зашел
hume
 
Повідомлень: 8093
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Подякували: 1564 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:07

  Grand Touring написав:Примерная жизнь лендлорда такова:
11.00 Пробуждение
до 13.00 завтрак и привычный втык
до 16.00 поехал пошариться по стоковым магазинам в поисках брендовой одежки/обуви дешевле в 5-6 раз или поиск французких сыров, испанской колбаски по акции (в 3-4 раза дешевле от обычной цены)
16-17.00 обзвон друзей с предложением встретиться и формирование планов на вечер
18-00 крайний срок обзвона друзей, уламывание колебающихся, нужно обязательно договориться на вечер пока жена не пришла с работы, а ребенок - с кружков
19-00 - мойка/заправка машины
после 19-00 встреча со знакомыми, выпивка алкоголя на даче, самопрезентация и убеждение окружающих в своем превосходстве, утверждение как личность и обмен знаниями (иногда обмен тумаками)
23-00 возвращение на такси домой

100% автор посту народився десь у Сисрані (Московія). Типовий кацапський погляд на організацію життя. Це треба було бачити зсередини, щоб так чітко окреслити ментальні риси власного племені.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 665
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:26

Скорей имелось в виду, что пенсия по богатству это удар по психике и не каждый сможет выдержать испытание праздностью.
Вспомнился анекдот "Человек на 80% состоит из воды - человек без мечты это просто вертикальная лужа".
А если человек работает, то это не рантье, есть основной доход, а аренда на сладкое.
Vlad442
 
Повідомлень: 8228
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
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  #<1 ... 2109211021112112
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