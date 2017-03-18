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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 сер, 2021 11:46
Если рантье - доход с аренды основной и единственный, то с 3 квартир человек с семьёй будет жить чуть хуже среднестатистической киевской семьи. Средняя зарплата в Киеве около 20 тыс. Двое работающих и минус налоги остаётся 32 тыс на руки. У рантье на непремиальных объектах с учётом обновления и поддержания, меньше.
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Vlad442
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Додано: Сер 04 сер, 2021 11:47
Думаю на такую жизнь нужно чуть больше денег, раз так в 5)) но распорядок довольно неплох, доллярчику бы зашел
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hume
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Додано: Сер 04 сер, 2021 13:07
Grand Touring написав:
Примерная жизнь лендлорда такова:11.00 Пробуждение
до 13.00 завтрак и привычный втык
до 16.00 поехал пошариться по стоковым магазинам в поисках брендовой одежки/обуви дешевле в 5-6 раз или поиск французких сыров, испанской колбаски по акции (в 3-4 раза дешевле от обычной цены)
16-17.00 обзвон друзей с предложением встретиться и формирование планов на вечер
18-00 крайний срок обзвона друзей, уламывание колебающихся, нужно обязательно договориться на вечер пока жена не пришла с работы, а ребенок - с кружков
19-00 - мойка/заправка машины
после 19-00 встреча со знакомыми, выпивка алкоголя на даче, самопрезентация и убеждение окружающих в своем превосходстве, утверждение как личность и обмен знаниями (иногда обмен тумаками)
23-00 возвращение на такси домой
100% автор посту народився десь у Сисрані (Московія). Типовий кацапський погляд на організацію життя. Це треба було бачити зсередини, щоб так чітко окреслити ментальні риси власного племені.
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ihorkyiv
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:26
Скорей имелось в виду, что пенсия по богатству это удар по психике и не каждый сможет выдержать испытание праздностью.
Вспомнился анекдот "Человек на 80% состоит из воды - человек без мечты это просто вертикальная лужа".
А если человек работает, то это не рантье, есть основной доход, а аренда на сладкое.
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Vlad442
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Додано: Чет 05 сер, 2021 06:18
Bolt написав: Frant написав: Bolt написав:
В мене з двох квартир та гаражів шістнадцять з копійками- так, щоб з голоду не померти.Зо три квартири щеб не завадило.
Професійні орендодавці (наприклад, шанований мною пан Rjkz) - давно писали про занепад орендного бізнесу. Ставки низькі, пропозицій багато, плюс депопуляція населення, скорочення можливостей працьювати втемну і т.д.
Але все одно краше ніж працювати;)
В мене бувший співробітник по ЛАЗу працює в р-ні мотозаводу на 10кг(інженер), знайшов роботу(по спеціальності) в Жовкві на 15кг чистими.Після як поїздив туди тиждень маршруткою все прокляв.Втік назад. Жиє в р-ні Ашан на Кульпі.
Значить, ваш колега не заробітчанин.
Слабкодух, як долярек.
Нехай краще переїде жити до тещі, а свою квартиру здасть в оренду.
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Frant
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