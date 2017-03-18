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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2109211021112112
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 11:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Если рантье - доход с аренды основной и единственный, то с 3 квартир человек с семьёй будет жить чуть хуже среднестатистической киевской семьи. Средняя зарплата в Киеве около 20 тыс. Двое работающих и минус налоги остаётся 32 тыс на руки. У рантье на непремиальных объектах с учётом обновления и поддержания, меньше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 11:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Думаю на такую жизнь нужно чуть больше денег, раз так в 5)) но распорядок довольно неплох, доллярчику бы зашел
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:07

  Grand Touring написав:Примерная жизнь лендлорда такова:
11.00 Пробуждение
до 13.00 завтрак и привычный втык
до 16.00 поехал пошариться по стоковым магазинам в поисках брендовой одежки/обуви дешевле в 5-6 раз или поиск французких сыров, испанской колбаски по акции (в 3-4 раза дешевле от обычной цены)
16-17.00 обзвон друзей с предложением встретиться и формирование планов на вечер
18-00 крайний срок обзвона друзей, уламывание колебающихся, нужно обязательно договориться на вечер пока жена не пришла с работы, а ребенок - с кружков
19-00 - мойка/заправка машины
после 19-00 встреча со знакомыми, выпивка алкоголя на даче, самопрезентация и убеждение окружающих в своем превосходстве, утверждение как личность и обмен знаниями (иногда обмен тумаками)
23-00 возвращение на такси домой

100% автор посту народився десь у Сисрані (Московія). Типовий кацапський погляд на організацію життя. Це треба було бачити зсередини, щоб так чітко окреслити ментальні риси власного племені.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:26

Скорей имелось в виду, что пенсия по богатству это удар по психике и не каждый сможет выдержать испытание праздностью.
Вспомнился анекдот "Человек на 80% состоит из воды - человек без мечты это просто вертикальная лужа".
А если человек работает, то это не рантье, есть основной доход, а аренда на сладкое.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 06:18

  Bolt написав:
  Frant написав:
  Bolt написав:В мене з двох квартир та гаражів шістнадцять з копійками- так, щоб з голоду не померти.Зо три квартири щеб не завадило.

Професійні орендодавці (наприклад, шанований мною пан Rjkz) - давно писали про занепад орендного бізнесу. Ставки низькі, пропозицій багато, плюс депопуляція населення, скорочення можливостей працьювати втемну і т.д.

Але все одно краше ніж працювати;)
В мене бувший співробітник по ЛАЗу працює в р-ні мотозаводу на 10кг(інженер), знайшов роботу(по спеціальності) в Жовкві на 15кг чистими.Після як поїздив туди тиждень маршруткою все прокляв.Втік назад. Жиє в р-ні Ашан на Кульпі.

Значить, ваш колега не заробітчанин.
Слабкодух, як долярек.
Нехай краще переїде жити до тещі, а свою квартиру здасть в оренду.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:31

Вартість оренди житла у Києві збільшилася на 20-25%. Восени ціни продовжать зростати
https://delo.ua/business/ne-zrostajut-p ... n_get_more
"Осінь — це повернення студентів до навчання, міграція робітників до великих міст. Звісно, що пандемічно-карантинні обставини відразу позначаться як на рівні попиту, так і на цінах. Сегмент оренди житла миттєво реагує на будь-які "форс-мажори". Тут майже ніколи не спостерігається "інерційної смуги", як, приміром, в сегменті купівлі-продажу квартир, коли падіння попиту може й не спричинити падіння цін. Тому вплив можливого осіннього локдауну відразу відіб’ється саме на оренді житла".
Відбитися на вартості оренди квартир може і подорожчання комунальних послуг. "Всі знають і розуміють, що комунальні платежі сплачує саме орендар. І їхнє зростання гальмує процес ринкового ціноутворення, навіть якщо у найближчі 2-3 місяці попит на 20-30% перевищить пропозицію. У більшості власників квартир є усвідомлення, що зростання ціни оренди можливо лише до певної межі, за якою банально їх очікуватиме "урвище" відсутності клієнтів".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:03

  Frant написав:
  Frant написав:
  Bolt написав:Професійні орендодавці (наприклад, шанований мною пан Rjkz) - давно писали про занепад орендного бізнесу. Ставки низькі, пропозицій багато, плюс депопуляція населення, скорочення можливостей працьювати втемну і т.д.

Але все одно краше ніж працювати;)
В мене бувший співробітник по ЛАЗу працює в р-ні мотозаводу на 10кг(інженер), знайшов роботу(по спеціальності) в Жовкві на 15кг чистими.Після як поїздив туди тиждень маршруткою все прокляв.Втік назад. Жиє в р-ні Ашан на Кульпі.

Значить, ваш колега не заробітчанин.
Слабкодух, як долярек.
Нехай краще переїде жити до тещі, а свою квартиру здасть в оренду.

На рахунок слабкодуха вгадали, а на рахунок тещі-він не одружений.Жиє з мамою.Але деякий час орендував однушку за 4,5кг, але коли коронокриза вдарила повернувся до мами, щоб не годувати лендлордів.
Пи.Си.Тре бути сильному духом як Долярек , щоб пійти в прийми і ррзкрутити тещу на купівлю двох квартир :D
Bolt
 
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