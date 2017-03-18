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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2110211121122113
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:19

  Хомякоид написав:Вижу определенные улучшения в стране

З Німеччини?
Які саме?

Мені в Україні - чомусь нічого не видно)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:36

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Вижу определенные улучшения в стране

З Німеччини?
Які саме?

Мені в Україні - чомусь нічого не видно)))


Думаю що ви побачите часи коли Україна буде в НАТО та в ЄС.
Але багатьом навіть на цьому форумі такий факт не сподобається.
Доведеться платити податки з нерухомості по середньо-європейським ставкам.
Мати 5 квартир і все в тіні більше не прокатить.
Хомякоид
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