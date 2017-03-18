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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:18
Patr1ot написав:
Всем добрый день.
Читаю периодически тему. И возник вопрос на который ответ не нашел. Планирую приобрести однокомнатную квартиру для сдачи в аренду. С каким типом отопления выгодно брать: индивидуальным или центральным? Боюсь с центральным отоплением и повышением цен на газ осенью вся арендная плата будет уходить на коммунальные платежи. Вроде бы индивидуальное отопление лучший вариант, но есть ли там какие подводные камни? Благодарю
Найдешевший варіант - індивідуальне опалення.
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Frant
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:20
Frant написав: Patr1ot написав:
Всем добрый день.
Читаю периодически тему. И возник вопрос на который ответ не нашел. Планирую приобрести однокомнатную квартиру для сдачи в аренду. С каким типом отопления выгодно брать: индивидуальным или центральным? Боюсь с центральным отоплением и повышением цен на газ осенью вся арендная плата будет уходить на коммунальные платежи. Вроде бы индивидуальное отопление лучший вариант, но есть ли там какие подводные камни? Благодарю
Найдешевший варіант - індивідуальне опалення.
Дровами.
А еще лучше, чтобы арендаторы рубили лес и сами топили буржуйку. А если серьезно??
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Patr1ot
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:28
Patr1ot написав:
А если серьезно??
А якщо серйозно - то ціна!
Ціна квартири з ІО і ЦО.(з ІО, як правило - дорожчі)
Чи ви знайшли аналоги з +/- однаковою ціною?
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 05 сер, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:29
Patr1ot написав:
Всем добрый день.
Читаю периодически тему. И возник вопрос на который ответ не нашел. Планирую приобрести однокомнатную квартиру для сдачи в аренду. С каким типом отопления выгодно брать: индивидуальным или центральным?
конечно с индивидуальным. Если в квартире никто не живёт платите только абонку за доставку газа. Кроме того хороший котел отопит маленькую квартиру 1,5-3м3 в сутки то есть даже по космической цене газа 30грн/м3 отопление выйдет дешевле 1тыс грн в месяц.
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vitaliian
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:37
vitaliian написав:
платите только абонку за доставку газа
А як газу нема(як в моєму смарті) - так, взагалі, нікуя!)))))
Правда, там котельня на даху, то може теж якусь абонку впаяють Доречі панове - може хтось реально має справу з "котельня на даху", чи знайомого такого маєте - як там з абонкою?
(бо щось сумніваюсь, що в себе в квартирі краник на опаленні перед лічильником перекрив - і #нікомунікуяневинен!)
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:53
Успіх написав:
хтось реально має справу з "котельня на даху", чи знайомого такого маєте - як там з абонкою?
Котельня на даху - це добре.
Тепло завжди.
Правда, ціни конські.
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Frant
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:58
Patr1ot написав:
Всем добрый день.
Читаю периодически тему. И возник вопрос на который ответ не нашел. Планирую приобрести однокомнатную квартиру для сдачи в аренду. С каким типом отопления выгодно брать: индивидуальным или центральным? Боюсь с центральным отоплением и повышением цен на газ осенью вся арендная плата будет уходить на коммунальные платежи. Вроде бы индивидуальное отопление лучший вариант, но есть ли там какие подводные камни? Благодарю
В квартире с ЦО и не в лучшей локации, будете вынуждены в отопительный сезон давать скидку квартирантам.
Спотовые цены на газ бьют рекорды 600 у.е. + НДС + распределение.
Будет весело.
Спасаете свои доллары?
Озвучите свой бюджет, локацию, ожидаемую прибыль?
Интересны мотивы массового захода народа в квартиры под аренду.
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