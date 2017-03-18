Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Patr1ot написав:А с чего то нужно начинать получать пассивный доход. Ставки на депозиты уже не те..
когда несёте деньги на депозит вы на 100% уверены какая будет доходность. Когда берете квартиру под аренду 200уе это ваши хотелки, по факту может оказаться меньше. Простои, неминуемые вложения в виде ремонта мебели, ремонта самой квартиры и техники. В сегменте от 5000 до 5600 олх светит 450 предложений, конкуренция будет плотная. Я вас не отговариваю и по харькову я не эксперт, мысли вслух не более.
vitaliian написав:Когда берете квартиру под аренду 200уе это ваши хотелки, по факту может оказаться меньше. Вдобавок простои, вдобавок неминуемые вложения в виде ремонта мебели, самой квартиры и техники. В сегменте от 5000 до 5600 олх светит 450 предложений, конкуренция будет плотная
Patr1ot написав:Всем добрый день. Читаю периодически тему. И возник вопрос на который ответ не нашел. Планирую приобрести однокомнатную квартиру для сдачи в аренду. С каким типом отопления выгодно брать: индивидуальным или центральным? Боюсь с центральным отоплением и повышением цен на газ осенью вся арендная плата будет уходить на коммунальные платежи. Вроде бы индивидуальное отопление лучший вариант, но есть ли там какие подводные камни? Благодарю
В квартире с ЦО и не в лучшей локации, будете вынуждены в отопительный сезон давать скидку квартирантам. Спотовые цены на газ бьют рекорды 600 у.е. + НДС + распределение. Будет весело. Спасаете свои доллары? Озвучите свой бюджет, локацию, ожидаемую прибыль? Интересны мотивы массового захода народа в квартиры под аренду.
Харьков, малогарабаритка до 22 квадратов (в идеале новострой с ремонтом и с индивидуальным отоплением). Стоимость до 27$. Ожидаемая прибыль около 200$ в месяц. Не то чтобы спасаю доллары, но пассивный доход привлекателен. Мог бы поменять машину, но машина денег не принесет.. Ну и плюс с новыми законами и налогами недвижимость по идее будет только дорожать. До финансового кризиса конечно, но ждать его не намерен. А с чего то нужно начинать получать пассивный доход. Ставки на депозиты уже не те..
вы неправы только в одном, аренда - это не пассивный доход но и ничего особо сложного тут нет просто надо понимать, шо это бизнес, а не пенсия
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 05 сер, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Patr1ot написав:Харьков, малогарабаритка до 22 квадратов (в идеале новострой с ремонтом и с индивидуальным отоплением). Стоимость до 27$. Ожидаемая прибыль около 200$ в месяц. Не то чтобы спасаю доллары, но пассивный доход привлекателен. Мог бы поменять машину, но машина денег не принесет.. Ну и плюс с новыми законами и налогами недвижимость по идее будет только дорожать. До финансового кризиса конечно, но ждать его не намерен. А с чего то нужно начинать получать пассивный доход. Ставки на депозиты уже не те..
У вас завышенные ожидания доходности. Пример https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... b;promoted С учетом того, что что это цена плюс свет (и максимум вода), арендодателю чистыми будет оставаться 5-5,5. В покупке она 32-33 плюс вкинуть в мебель-технику 2 тыс, итого 34. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 19ce526304 Итого доходность 12*190/34 = 6,7%, что равно средней рентабельности на рынке сейчас. За 27 (включая агентские, ремонт и технику) нужно будет еще поискать что-то приличное-ликвидное. Максимум это будет гостинка. Приносить будет 4 тыс гривен и головную боль, если вы не в теме аренды и будете сами набивать шишки. Все что выше уйдет на поддержание и ремонты.
Да, и есть мнение, что цены сейчас на пике. Покупка в 16-18 гарантировала помимо аренды рост цены, сейчас не факт. Купите лучше машину, если что-то осталось на складах по старым ценам.