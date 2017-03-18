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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2111211221132114
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Patr1ot написав:А с чего то нужно начинать получать пассивный доход. Ставки на депозиты уже не те..
когда несёте деньги на депозит вы на 100% уверены какая будет доходность. Когда берете квартиру под аренду 200уе это ваши хотелки, по факту может оказаться меньше. Простои, неминуемые вложения в виде ремонта мебели, ремонта самой квартиры и техники. В сегменте от 5000 до 5600 олх светит 450 предложений, конкуренция будет плотная. Я вас не отговариваю и по харькову я не эксперт, мысли вслух не более.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:13

За крок до перевороту думок!©

  vitaliian написав:Когда берете квартиру под аренду 200уе это ваши хотелки, по факту может оказаться меньше. Вдобавок простои, вдобавок неминуемые вложения в виде ремонта мебели, самой квартиры и техники. В сегменте от 5000 до 5600 олх светит 450 предложений, конкуренция будет плотная

- і ось це все© - НЕ лякає молодих лендлодів-початківців! :D

Беруть, навіть, маленький бетончик(як і я) - тобто, навіть, не доскирдовують до повноцінної однухи))
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:26

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

Patr1ot написав:
  UA написав:
  Patr1ot написав:Всем добрый день.
Читаю периодически тему. И возник вопрос на который ответ не нашел. Планирую приобрести однокомнатную квартиру для сдачи в аренду. С каким типом отопления выгодно брать: индивидуальным или центральным? Боюсь с центральным отоплением и повышением цен на газ осенью вся арендная плата будет уходить на коммунальные платежи. Вроде бы индивидуальное отопление лучший вариант, но есть ли там какие подводные камни? Благодарю

В квартире с ЦО и не в лучшей локации, будете вынуждены в отопительный сезон давать скидку квартирантам.
Спотовые цены на газ бьют рекорды 600 у.е. + НДС + распределение.
Будет весело.
Спасаете свои доллары?
Озвучите свой бюджет, локацию, ожидаемую прибыль?
Интересны мотивы массового захода народа в квартиры под аренду.


Харьков, малогарабаритка до 22 квадратов (в идеале новострой с ремонтом и с индивидуальным отоплением). Стоимость до 27$. Ожидаемая прибыль около 200$ в месяц. Не то чтобы спасаю доллары, но пассивный доход привлекателен. Мог бы поменять машину, но машина денег не принесет.. Ну и плюс с новыми законами и налогами недвижимость по идее будет только дорожать. До финансового кризиса конечно, но ждать его не намерен. А с чего то нужно начинать получать пассивный доход. Ставки на депозиты уже не те..

вы неправы только в одном, аренда - это не пассивный доход
но и ничего особо сложного тут нет
просто надо понимать, шо это бизнес, а не пенсия
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 05 сер, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:30

  UA написав:В квартире с ЦО и не в лучшей локации, будете вынуждены в отопительный сезон давать скидку квартирантам.

Жодного разу про таку знижку не чув, можливо якщо опалення перевищує 50% оренди то ще можна. Але поки навіть для 3к в сраці Троєщини начебто не дотягує.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Patr1ot написав:Харьков, малогарабаритка до 22 квадратов (в идеале новострой с ремонтом и с индивидуальным отоплением). Стоимость до 27$. Ожидаемая прибыль около 200$ в месяц. Не то чтобы спасаю доллары, но пассивный доход привлекателен. Мог бы поменять машину, но машина денег не принесет.. Ну и плюс с новыми законами и налогами недвижимость по идее будет только дорожать. До финансового кризиса конечно, но ждать его не намерен. А с чего то нужно начинать получать пассивный доход. Ставки на депозиты уже не те..

У вас завышенные ожидания доходности.
Пример https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... b;promoted
С учетом того, что что это цена плюс свет (и максимум вода), арендодателю чистыми будет оставаться 5-5,5. В покупке она 32-33 плюс вкинуть в мебель-технику 2 тыс, итого 34. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 19ce526304
Итого доходность 12*190/34 = 6,7%, что равно средней рентабельности на рынке сейчас.
За 27 (включая агентские, ремонт и технику) нужно будет еще поискать что-то приличное-ликвидное. Максимум это будет гостинка. Приносить будет 4 тыс гривен и головную боль, если вы не в теме аренды и будете сами набивать шишки. Все что выше уйдет на поддержание и ремонты.

Да, и есть мнение, что цены сейчас на пике. Покупка в 16-18 гарантировала помимо аренды рост цены, сейчас не факт. Купите лучше машину, если что-то осталось на складах по старым ценам.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:07

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Vlad442 написав:Купите лучше машину, если что-то осталось на складах по старым ценам

Автівка - це ще той пасив, який добряче витягує гроші з кишені!
А Патріот, як я розумію, хоче придбати актив, який буде приносити гроші до кишені!
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:14

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Купите лучше машину, если что-то осталось на складах по старым ценам

Автівка - це ще той пасив, який добряче витягує гроші з кишені!
А Патріот, як я розумію, хоче придбати актив, який буде приносити гроші до кишені!

Автівка за шість років витягнула з мене рівновартість Вашого смарта, так що дісно ,краще її не мати і пересуватися маршруткою,,Богдан'' :)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:28

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Купите лучше машину, если что-то осталось на складах по старым ценам

Автівка - це ще той пасив, який добряче витягує гроші з кишені!
А Патріот, як я розумію, хоче придбати актив, який буде приносити гроші до кишені!

Автівка за шість років витягнула з мене рівновартість Вашого смарта, так що дісно ,краще її не мати і пересуватися маршруткою,,Богдан'' :)

Жарти- жартами, але:
1. Якщо автівка приносить дохід/задопомогою неї заробляється кошти - тоді це актив.
2. А як просто нею возити свою дупу, ну то вона тоді "злісний пасив", який вигрібає з Вас РЕГУЛЯРНО кошти!(як самі вище й описали)

Так що -
Думаєм!
Дієм!
Багатієм! :wink: - і прийде УСПІХ! :D
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