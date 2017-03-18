Додано: Чет 05 сер, 2021 16:45

Patr1ot написав: Харьков, малогарабаритка до 22 квадратов (в идеале новострой с ремонтом и с индивидуальным отоплением). Стоимость до 27$. Ожидаемая прибыль около 200$ в месяц. Не то чтобы спасаю доллары, но пассивный доход привлекателен. Мог бы поменять машину, но машина денег не принесет.. Ну и плюс с новыми законами и налогами недвижимость по идее будет только дорожать. До финансового кризиса конечно, но ждать его не намерен. А с чего то нужно начинать получать пассивный доход. Ставки на депозиты уже не те.. Харьков, малогарабаритка до 22 квадратов (в идеале новострой с ремонтом и с индивидуальным отоплением). Стоимость до 27$. Ожидаемая прибыль около 200$ в месяц. Не то чтобы спасаю доллары, но пассивный доход привлекателен. Мог бы поменять машину, но машина денег не принесет.. Ну и плюс с новыми законами и налогами недвижимость по идее будет только дорожать. До финансового кризиса конечно, но ждать его не намерен. А с чего то нужно начинать получать пассивный доход. Ставки на депозиты уже не те..

У вас завышенные ожидания доходности.ПримерС учетом того, что что это цена плюс свет (и максимум вода), арендодателю чистыми будет оставаться 5-5,5. В покупке она 32-33 плюс вкинуть в мебель-технику 2 тыс, итого 34.Итого доходность 12*190/34 = 6,7%, что равно средней рентабельности на рынке сейчас.За 27 (включая агентские, ремонт и технику) нужно будет еще поискать что-то приличное-ликвидное. Максимум это будет гостинка. Приносить будет 4 тыс гривен и головную боль, если вы не в теме аренды и будете сами набивать шишки. Все что выше уйдет на поддержание и ремонты.Да, и есть мнение, что цены сейчас на пике. Покупка в 16-18 гарантировала помимо аренды рост цены, сейчас не факт. Купите лучше машину, если что-то осталось на складах по старым ценам.