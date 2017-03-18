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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Investor_K написав:А где все поеуратели?

Твою мать, что ты несешь? "покупатели" имелось ввиду?
Объясняю. Будет на одного покупателя с деньгами 20 предложений. Почему именно выберут твое? Или дисконт или сам знаешь
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:31

  b3320413 написав:
  Investor_K написав:А где все поеуратели?

Твою мать, что ты несешь? "покупатели" имелось ввиду?
Объясняю. Будет на одного покупателя с деньгами 20 предложений. Почему именно выберут твое? Или дисконт или сам знаешь

Ну, то як ціна зробила х2, наприклад, за 2 роки, то що заважає скинути 5-10% нижче ринку і продати?
Жадність? :mrgreen:
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