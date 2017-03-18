Твою мать, что ты несешь? "покупатели" имелось ввиду?
Объясняю. Будет на одного покупателя с деньгами 20 предложений. Почему именно выберут твое? Или дисконт или сам знаешь
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Додано: Чет 05 сер, 2021 20:27
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Чет 05 сер, 2021 20:31
Ну, то як ціна зробила х2, наприклад, за 2 роки, то що заважає скинути 5-10% нижче ринку і продати?
Жадність?
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