|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 08 сер, 2021 16:29
Успіх написав: Faceless написав:
От зима прийде - напишу, як воно там буде
У Вас теж така ж хрінь?(котельня на даху)
Ох, як добре таки, що в моєму будинку такого нема - а є тільки ІО!
Скільки сам напалив - стільки й заплатив!
Правда, ще та клята "доставка газу" - тож по нулях - теж не виходить!
Ну чого хрінь. Є індивідуальні лічильники тепла. Загальний тариф на опалення за котельної брутто дешевше, ніж індивідуальне (банально велика котельня в принципі ефективніша, ніж інд котел), це безпечніше (в будинку взагалі газу по квартирах немає, і то є добре), немає мороки з обслуговуванням.
Тариф що дивився за минулу зиму був нижчий, ніж в старих будинках з ЦО в цьому районі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29734
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 7200 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 08 сер, 2021 16:40
Faceless написав:
, це безпечніше (в будинку взагалі газу ро квартирах немає, і то є добре), немає мороки з обслуговуванням.
А ці фішки я використовую, коли тут нахвалюю свій смарт)))
Так і буду казати при продажу, чи здачі в оренду)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1274
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 сер, 2021 16:51
Natt написав: Успіх написав: Natt написав:
А вот так. Мол, трубы проходят по МЗК, отапливают, так давайте платите.
Це якщо вони поставлять радіатори в МЗК тоді так, а в іншому разі, то тільки можуть брати кошти за обслуговування тої котельні.
п.с.
Коротше я зрозумів - практиків з котельнею на даху тут не густо))
Нічо, буду сам першопрохідцем наступного року (якщо, звичайно, не продам свій смарт)
Я как раз практик)) Одна из квартир была в доме с котельной. Это Вы пока еще только языком чешете и все думаете, что богатеете.
У меня одна квартира такая - отопление не включается всю зиму, тк итак ьепло, но для таких предусмотрена оплата около 4 грн\м2 отопление МОПов в отопительный период.
Около 100 грн\мес (зимний) получается.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11974
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6079 раз.
- Подякували: 3134 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 09 сер, 2021 10:20
UA написав:
В мире реальных сделок на вторичке, сейчас вышли на ситуацию, когда 1к 35 метров стоит примерно столько же сколько 2 к 50 метров примерно в одном и том же состоянии ремонта.
опытные арендодатели не смотрят в сторону 2к.
ИМХО спорное утверждение при таких
вводных
хотя хз, Я не эксперд...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12342
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 773 раз.
- Подякували: 1352 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 сер, 2021 15:55
Damien написав:
Всем пох на то, что он там жрет и какого оно качества.
Имелось ввиду, что ему не жаль потратиться на ресторанную еду, которая минимум в десять раз дороже приготовленной самостоятельно, но анализирует и ноет над счетами по коммуналке, хотя там суммы на порядок меньше, чем он выкидывает на ресторанную еду
може їдло йому компенсує фірма, а комуналь за власні
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25645
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1265 раз.
- Подякували: 1977 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 09 сер, 2021 18:41
rjkz написав:
У меня одна квартира такая - отопление не включается всю зиму, тк итак ьепло, но для таких предусмотрена оплата около 4 грн\м2 отопление МОПов в отопительный период.
Около 100 грн\мес (зимний) получается.
Зависит еще от многих факторов - расположение окон ( если на юг и солнце не перекрывается домом напротив, то да ), качество утеплителя и внешних стен, греют ли соседи свои квартиры, отношение проживающего в квартире к холоду (физиология). Да и вообще во Львове, я вам скажу откровенно- зимой мерзопакостная погода (очень мало солнечных дней) и уж точно похуже чем в Киеве.
p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице
-
roberto dark
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 402
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:34
Natt написав: roberto dark написав:
p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице
Не просто бабушке, а бабушке с дочкой-волчицей и внучком-годовасиком. Почему-то Долярчик считает, что это его ЦА.
Он рассчитывает, что в смарте втроем надышат.
А бабушка еще и задним тепловентилятором добавит жару.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10748
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 3135 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 09 сер, 2021 20:40
roberto dark написав: rjkz написав:
У меня одна квартира такая - отопление не включается всю зиму, тк итак ьепло, но для таких предусмотрена оплата около 4 грн\м2 отопление МОПов в отопительный период.
Около 100 грн\мес (зимний) получается.
Зависит еще от многих факторов - расположение окон ( если на юг и солнце не перекрывается домом напротив, то да ), качество утеплителя и внешних стен, греют ли соседи свои квартиры, отношение проживающего в квартире к холоду (физиология). Да и вообще во Львове, я вам скажу откровенно- зимой мерзопакостная погода (очень мало солнечных дней) и уж точно похуже чем в Киеве.
p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице
Строго на Юг, высокий этаж, ничем не перекрывается, 2 очень больщих окна (студия), овноблок+пенопласт, одни соседи есть за стенкой, вторые не начинали ремонт еще. Сверху и снизу - не знаю. На момент производства работ, зимой было где-то минус 15-17, внутри было где-то плюс 15+, стадия кладки перегородок,входная дверь была от строителей, фиговая и плохо прилегала, откосов на окнах не было, пена была плохо задута, никто из соседей ремонт не начинал. А, одно окно плохо прилегало.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11974
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6079 раз.
- Подякували: 3134 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|82548
|11788083
|
|
|510
|265552
|
|
|20
|48620
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|