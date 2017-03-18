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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Успіх написав:
  Faceless написав:От зима прийде - напишу, як воно там буде

У Вас теж така ж хрінь?(котельня на даху) :D

Ох, як добре таки, що в моєму будинку такого нема - а є тільки ІО!
Скільки сам напалив - стільки й заплатив!

Правда, ще та клята "доставка газу" - тож по нулях - теж не виходить!


Ну чого хрінь. Є індивідуальні лічильники тепла. Загальний тариф на опалення за котельної брутто дешевше, ніж індивідуальне (банально велика котельня в принципі ефективніша, ніж інд котел), це безпечніше (в будинку взагалі газу по квартирах немає, і то є добре), немає мороки з обслуговуванням.
Тариф що дивився за минулу зиму був нижчий, ніж в старих будинках з ЦО в цьому районі
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Faceless написав:, це безпечніше (в будинку взагалі газу ро квартирах немає, і то є добре), немає мороки з обслуговуванням.

А ці фішки я використовую, коли тут нахвалюю свій смарт)))
Так і буду казати при продажу, чи здачі в оренду)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:51

  Natt написав:
  Успіх написав:
  Natt написав:А вот так. Мол, трубы проходят по МЗК, отапливают, так давайте платите.

Це якщо вони поставлять радіатори в МЗК тоді так, а в іншому разі, то тільки можуть брати кошти за обслуговування тої котельні.

п.с.
Коротше я зрозумів - практиків з котельнею на даху тут не густо))
Нічо, буду сам першопрохідцем наступного року (якщо, звичайно, не продам свій смарт) :D

Я как раз практик)) Одна из квартир была в доме с котельной. Это Вы пока еще только языком чешете и все думаете, что богатеете.

У меня одна квартира такая - отопление не включается всю зиму, тк итак ьепло, но для таких предусмотрена оплата около 4 грн\м2 отопление МОПов в отопительный период.
Около 100 грн\мес (зимний) получается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:В мире реальных сделок на вторичке, сейчас вышли на ситуацию, когда 1к 35 метров стоит примерно столько же сколько 2 к 50 метров примерно в одном и том же состоянии ремонта.

опытные арендодатели не смотрят в сторону 2к.

ИМХО спорное утверждение при таких вводных
хотя хз, Я не эксперд...
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 15:55

  Damien написав:Всем пох на то, что он там жрет и какого оно качества.
Имелось ввиду, что ему не жаль потратиться на ресторанную еду, которая минимум в десять раз дороже приготовленной самостоятельно, но анализирует и ноет над счетами по коммуналке, хотя там суммы на порядок меньше, чем он выкидывает на ресторанную еду

може їдло йому компенсує фірма, а комуналь за власні
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:41

  rjkz написав:
У меня одна квартира такая - отопление не включается всю зиму, тк итак ьепло, но для таких предусмотрена оплата около 4 грн\м2 отопление МОПов в отопительный период.
Около 100 грн\мес (зимний) получается.


Зависит еще от многих факторов - расположение окон ( если на юг и солнце не перекрывается домом напротив, то да ), качество утеплителя и внешних стен, греют ли соседи свои квартиры, отношение проживающего в квартире к холоду (физиология). Да и вообще во Львове, я вам скажу откровенно- зимой мерзопакостная погода (очень мало солнечных дней) и уж точно похуже чем в Киеве.

p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:27

  roberto dark написав:p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице :lol:

Не просто бабушке, а бабушке с дочкой-волчицей и внучком-годовасиком. Почему-то Долярчик считает, что это его ЦА.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:34

  Natt написав:
  roberto dark написав:p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице :lol:

Не просто бабушке, а бабушке с дочкой-волчицей и внучком-годовасиком. Почему-то Долярчик считает, что это его ЦА.

Он рассчитывает, что в смарте втроем надышат.
А бабушка еще и задним тепловентилятором добавит жару.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 20:40

  roberto dark написав:
  rjkz написав:
У меня одна квартира такая - отопление не включается всю зиму, тк итак ьепло, но для таких предусмотрена оплата около 4 грн\м2 отопление МОПов в отопительный период.
Около 100 грн\мес (зимний) получается.


Зависит еще от многих факторов - расположение окон ( если на юг и солнце не перекрывается домом напротив, то да ), качество утеплителя и внешних стен, греют ли соседи свои квартиры, отношение проживающего в квартире к холоду (физиология). Да и вообще во Львове, я вам скажу откровенно- зимой мерзопакостная погода (очень мало солнечных дней) и уж точно похуже чем в Киеве.

p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице :lol:


Строго на Юг, высокий этаж, ничем не перекрывается, 2 очень больщих окна (студия), овноблок+пенопласт, одни соседи есть за стенкой, вторые не начинали ремонт еще. Сверху и снизу - не знаю. На момент производства работ, зимой было где-то минус 15-17, внутри было где-то плюс 15+, стадия кладки перегородок,входная дверь была от строителей, фиговая и плохо прилегала, откосов на окнах не было, пена была плохо задута, никто из соседей ремонт не начинал. А, одно окно плохо прилегало.
rjkz
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